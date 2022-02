Martín Funes: "Repetir lo del año pasado es muy difícil, pero la ilusión no nos la quita nadie"

El plantel de Reserva de Sarmiento transita sus últimos días de pretemporada, de cara al debut por la Copa de la Liga de la división, el próximo viernes, desde las 9, frente a Atlético Tucumán, en condición de local.

Luego del título conseguido en la edición 2021 del certamen, al derrotar a Boca en la gran final, disputada en la cancha de Banfield, el plantel conducido por Martín Funes ofrecerá este año una versión distinta, con una plantilla renovada, luego de que el éxito obtenido en julio catapultara a varios jugadores de aquel equipo al equipo de la Liga Profesional.

Ya sin valores como Luciano Gondou, Federico Paradela, Joaquín Cabrera o Gabriel Díaz, promovidos a entrenar con la Primera División, el certamen a punto de iniciar significará una oportunidad para proyectar a las nuevas promesas de las divisiones inferiores, tal como lo marca el principio de continuidad de la vida deportiva de toda institución.

En diálogo con Democracia, el DT se mostró conforme con el balance preliminar de la preparación, y aunque admitió que repetir la experiencia del año último será "muy difícil", aclaró que "la ilusión no la quita nadie".

"Estamos muy bien, hicimos varios partidos amistosos, se han sumado algunos chicos nuevos de las divisiones inferiores y tuvimos el recambio normal de cada inicio de temporada. Quizás este año un poco más acentuado, porque al haber tenido un gran 2021, subieron muchos jugadores a Primera", señaló Funes.

Por otro lado, y pese a que, en la previa, repetir el título del año pasado parece poco probable, el entrenador anticipó que el Verde transitará la competencia con las mismas pretensiones de entonces.

"Las expectativas son siempre las mismas, cada partido que jugamos tenemos la ilusión de ganarlo, jugando de la manera que pregonamos. Fue así el año pasado y este año será igual. Ante todo, hacemos hincapié en el desarrollo de los futbolistas, pero también queremos ser competitivos", reflexionó.

Y agregó: "Sabemos que lo que se logró el año pasado es muy difícil de repetir, pero la ilusión de hacer algo similar en este 2022 no nos la saca nadie".

"Quedó en el pasado"

Para el cuerpo técnico encabezado por Funes, la oportunidad de dirigir los destinos del plantel de Primera División de Sarmiento duró apenas cinco partidos.

Fue en el tramo final del pasado Torneo de la Liga Profesional, cuando reemplazó a Mario Sciacqua, quien dejó el cargo tras la derrota ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Eva Perón.

Sin embargo, tras su breve interinato -en el que consiguió apenas un punto en cinco jornadas-, la dirigencia encabezada por Fernando Chiófalo decidió contratar a Israel Damonte para la temporada 2022 y el regreso de Funes a la Reserva.

A casi dos meses del final de aquella experiencia, el DT aseguró que la frustración de no haber podido extender su ciclo ya forma parte del pasado. "Claramente, después de haber terminado el proceso de Primera, la cabeza está puesta acá y lo otro quedó en el pasado", afirmó.

A diferencia de su paso por la Liga Profesional, su trabajo en Reserva dejó sobradas muestras de su saldo positivo, principalmente a través de la extensa lista de jugadores que pasaron por su equipo y hoy aparecen consolidados en el plantel superior.

"Cada jugador que pasa por nosotros y luego tiene la posibilidad de debutar en Primera o consolidarse, es una satisfacción, porque trabajamos para eso, aun sabiendo que hay muchos futbolistas que no lo lograrán", reconoció.

"A todos los jugadores que forman parte de la Reserva tratamos de apoyarlos, pero somos conscientes de que de un plantel de más de 25 jugadores llegarán solamente 5 o 6 a Primera", señaló.

"Tratamos de darles un mensaje realista, no pesimista, y que todos puedan transitar esta etapa de la mejor manera, que puedan crecer, y si no les toca llegar, puedan seguir transitando sus vidas, sea en el fútbol o fuera de él", concluyó.