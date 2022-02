Se reprogramaron los partidos del Torneo Nocturno Femenino

Por mal tiempo, la Liga Deportiva del Oeste decidió suspender los encuentros que estaban previstos para anoche, por el Torneo Nocturno de fútbol femenino "Copa 20° aniversario de Unnoba".

Ayer, por la penúltima fecha de la Zona B, estaba programado los partido entre Mariano Moreno e Independiente, y Sarmiento frente a Deportivo Pinto, por el campeonato de Primera División, en la cancha de Defensa Argentina.

Sin embargo, por las condiciones meteorológicas adversas, los compromisos quedaron cancelados. La actividad se reanudará el lunes que viene, con los encuentros correspondientes a la última fecha de la fase regular. Habrá acción tanto en la máxima categoría como también en Sub-15.

Programación de partidos:

Primera División:

Lunes 7:

20.00 - J. Newbery vs Rivadavia de Junín (cancha de River)

22.00 - BAP vs Juan El Bueno (Los Toldos)



Miércoles 9:

22.00 - Moreno vs Dep. Pinto (cancha de Ambos Mundos)



Viernes 10:

20.00 - Defensa vs Unnoba (cancha de Defensa)

22.00 - River vs Rivadavia (L) (cancha de Defensa)



Sub-15:

Miércoles 9:

20.00 - Villa Belgrano vs Rivadavia (J) (cancha de Ambos Mundos)

21.00 - J. Newbery vs Sarmiento

____________________________________

¿Buscas una noticia vieja? Mirá nuestro Archivo.