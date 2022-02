Rivadavia de Lincoln viaja mañana a Baradero para jugar la primera final del Torneo Federal

Rivadavia de Lincoln, que vive un presente positivo en cuanto a su rendimiento deportivo, enfrentará mañana a Sportivo Baradero, en condición de visitante, por la primera final de la Zona Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

El Albirrojo viene de eliminar en una apretada serie a Mariano Moreno, el pasado fin de semana en el estadio Raúl "Vasco" Barcelona, y es el único representante de la Liga Deportiva del Oeste que queda en carrera en el campeonato organizado por el Consejo Federal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Baradero, por su parte, llega tras haber dejado en el camino a Deportivo Zoe de Cañuelas, por 3 a 1 en el duelo de vuelta (4 a 2 el resultado global), y ahora buscará hacerse fuerte ante el cuadro de Lincoln, en el Polideportivo de Ruta 41.

El encuentro comenzará a las 19 y se jugará sin público visitante. Luego, el fin de semana venidero, la llave se definirá en El Coliseo y, en caso de superar el turno, el conjunto linqueño tendrá la chance de jugar por el ascenso al Federal A, en una finalísima ante el ganador de la Región Cuyo, que se definirá en el duelo entre Juventud Alianza de Santa Lucía (San Juan) y Gutiérrez Sport Club de Mendoza.

Del mismo modo, en el plano local, Rivadavia de Lincoln ya está clasificado para los cuartos del Torneo Nocturno 2022 de la Liga Deportiva del Oeste. En dicha fase, la semana que viene medirá fuerzas con Ambos Mundos, en un cruce a partido único, en sede neutral.

Por lo pronto, el equipo dirigido por Diego Funes quiere continuar siendo protagonista del deporte regional. Mañana tendrá su primera gran chance de escribir una nueva página histórica para la institución.

Todos los cruces del Federal:

Región Norte: Talleres de Perico vs Juventud Antoniana (Salta)

Región Litoral Norte: Sol de América vs Guaraní A. Franco (Posadas)

Región Centro: Argentino de Córdoba vs General Paz Juniors (Córdoba)

Región Litoral Sur: Atl. San Jorge (Santa Fe) vs Atl. Paraná

Región Cuyo: Gutiérrez SC (Mendoza) vs Juv. Alianza de Santa Lucía

Región Pampeana Norte: Rivadavia de Lincoln vs Sportivo Baradero

Región Pampeana Sur: Liniers de Bahía Blanca vs Ferrocarril Sud de Olavarría

Región Patagonia: Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia vs La Amistad de Cipolletti

