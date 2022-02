La respuesta de Riquelme

El vicepresidente primero de Boca, Juan Román Riquelme, respondió ayer a las declaraciones del delantero Ramón "Wanchope" Ábila, quien reclamó al Consejo de Fútbol que avance en las negociaciones para su salida, teniendo en cuenta que no tendrá lugar en el equipo dirigido por Sebastián Battaglia.

En una entrevista con ESPN, aclaró que Ábila tiene contrato vigente con el Xeneize y deberá seguir entrenando en el club.

"Ramón tuvo la posibilidad de ir a Uruguay, Russo estaba de acuerdo, a los pocos días nos dijo que tenía la posibilidad de ir a Minnesotta y nosotros aceptamos en que fuera a jugar a los Estados Unidos", recordó.

"A los cuatro meses, Minnesotta decidió no contar más con él, no le salieron las cosas como quería. Estuvo durante todo el día llamándome por teléfono, pidiéndome que le diera una mano, que mandara una carta a la Major Soccer League (MLS) para que le permitieran pasar otro equipo. Logró pasar a otro equipo, pero no le salieron las cosas tampoco y ahora volvió a nuestro club", detalló Riquelme.

Con respecto a su situación actual, describió: "Está entrenando con el plantel desde el primer día de la pretemporada, tiene contrato hasta el 31 de diciembre y acaba de tener una lesión. Tendrá que ponerse a disposición de los kinesiólogos, curarse bien y seguir entrenando al máximo".

"Nosotros cumplimos con todo lo que tenemos que cumplir y los jugadores tienen que cumplir las reglas de nuestro club", remató Riquelme.