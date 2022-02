Facundo Farías: "Quiero quedarme a jugar la Copa Libertadores con Colón"

El delantero de Colón de Santa Fe Facundo Farías aclaró ayer que su deseo es seguir en el club para jugar la Copa Libertadores, luego del interés de Boca por ficharlo, resurgido en las últimas horas.

"La intención de estar acá en el club sigue. Quiero jugar la copa, tengo muchas ganas de quedarme. Tengo ganas de seguir y me quiero quedar a jugar la Copa Libertadores", afirmó Farías, en declaraciones a radio Aire de Santa Fe.

"Tengo ganas de seguir, quedarme hasta junio o un año más en el club y poder jugar la Copa", insistió.

El nombre del joven atacante resurgió en las últimas horas, frente a la intención de Colón de incorporar a Ramón "Wanchope" Ábila, sin lugar en Boca, aunque por ahora las negociaciones están trabadas por una diferencia económica. "Por ahora del club no me comunicaron nada. Por ahora no hay nada", insistió.