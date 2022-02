Rivadavia de Junín resistió la presión de Mariano Moreno y clasificó a la próxima ronda

Rivadavia de Junín logró mantener el cero anoche en su arco, frente a la asfixiante presión de un Mariano Moreno obligado a ganar, y se metió en los cuartos de final del Torneo Nocturno 2021 "Copa Nelson Francho Benito", organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

Fue 0 a 0, en la cancha de los dirigidos por Luis Forzano, que se aseguraron un lugar entre los ocho mejores del certamen y ahora enfrentarán a Ambos Mundos, con el objetivo de meterse en semifinales.

El Bataraz llegaba golpeado tras la eliminación del fin de semana pasado del Torneo Federal Regional Amateur, en una apretada serie frente a Rivadavia de Lincoln, y el DT Fabián Cóppola puso lo mejor a disposición para jugarse su última ficha en el Nocturno, certamen que lo tiene como vigente campeón.

Sin embargo, Moreno no pudo perforar la sólida defensa de los de Forzano y la chance más clara la tuvo en el segundo tiempo, con un remate de Adrián Yagusieczko, la gran figura del Bataraz en los últimos meses, que dio en el travesaño del arco defendido por Aaron Varas.

No hubo más. Fue final y decepción para Moreno, que no podrá defender la corona. Rivadavia, por su parte, irá en cuartos frente a Sarmiento.

Rivadavia de Junín 0:

Aaron Varas; Sebastián Pereyra, Gonzalo Barrera, Jonathan Zarlenga, Mateo Rocca; Cristian Sayago, Gonzalo Martínez, Emanuel Martínez; Oscar Sánchez; Emanuel Monticelli y Alexis Martínez.

Suplentes: Agustín Ferreyra, Sebastián Yocco, Gonzalo Dortona, Ramiro Fernández, Ezequiel Álvarez, Ramiro Salvador y Matías Alderisi.

DT: Luis Forzano.

Moreno 0:

Alexander Ponce; Matías Carpinela, Julián Ballesteros, Augusto Ghiglione, Matías Susavila; Axel Sonda, Pablo Aranda, Santiago Inchauspe, Santiago Barrera; Mirko Beleche y Adrián Yagusieczko.

Suplentes: Juan Rodríguez, Rodrigo Barbieri, Álvaro Arozamena, Facundo Parodi, Joaquín Daglio, Matías García y Simón Romero.

DT: Fabián Cóppola.

Goles: No hubo.

Árbitro: Joel Rivero.

Estadio: Rivadavia de Junín.

Posiciones:

Zona A

Equipo Pts J G E P

River Plate (c) 13 6 4 2 0

Villa Belgrano (c) 11 6 3 2 1

Rivadavia (J) (c) 9 6 2 3 1

Rivadavia (L) (c) 9 6 2 3 1

BAP 7 6 2 1 3

Mariano Moreno 6 6 1 3 2

Dep. Baigorrita 0 6 0 0 6

Zona B

Pos. Equipo Pts J G E P

1 Ambos Mundos (c) 13 5 4 1 0

2 Sarmiento (c) 10 5 3 1 1

3 Defensa Argentina (c) 7 5 2 1 2

4 Independiente (c) 6 5 2 0 3

5 Jorge Newbery 4 5 1 1 3

6 Origone FC 3 5 1 0 4

(c): clasificados a cuartos de final.

Los cruces de cuartos:

Ambos Mundos vs. Rivadavia de Lincoln

Sarmiento vs. Rivadavia de Junín

Villa Belgrano vs. Defensa

River vs. Independiente

