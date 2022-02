Jorge Newbery se despidió con un triunfo sobre Origone FC

En el cierre de la Zona B, y sin chances de clasificar a cuartos de final, Jorge Newbery cerró anoche su participación en el Torneo Nocturno 2022 de la Liga Deportiva del Oeste, con un triunfo como local ante Origone FC.

El Aviador dominó al equipo de la localidad de Agustín Roca y a los 7 minutos se puso en ventaja, con un gol de Claudio Calcagno, que aprovechó una serie de rebotes en el área del arco defendido por Franco Giulio.

En la segunda mitad, Origone FC creció en su juego, a partir del peso ofensivo de su principal delantero, Esteban Boyler, y los ingresos de Rinque y Pereyra, para intentar generar riesgo en el arco contrario.

Sin embargo, fue nuevamente Newbery el que encontró la chance de estirar la ventaja, con un penal malogrado por Agustín Sospicio. El gol, finalmente, llegó en los pies del experimentado Piccirillo, y puso el 2 a 0 casi inapelable. El conjunto de Agustín Roca no encontró respuestas y se despidió de toda chance de clasificar a la próxima fase.

Lo propio ocurrió con el Aviador, que no estará en cuartos de final, pero finalizó su paso por el Nocturno 2022 con una sonrisa en su estadio.

Jorge Newbery 2

Oscar De Giulio; Juan Gianini, Martín Pávez, Emmanuel Porfilio, Maximiliano Crego; Maximiliano Russo, Claudio Calcagno, Joaquín Gamarra, Agustín Sospicio; Facundo Lapadula y Sebastián Piccirillo.

Suplentes: Lautaro Palomeque, Sebastián Rodríguez, Rosendo Pichelli, Lautaro Ferreyra, Gustavo Soria, Agustín Rodríguez y Milton Vila.

DT: Fabio Nigro.

Origone FC 0

Franco Giulio; Manuel Cuello, Diego Meza, Lucas Belossi, Nicolás Italiano; Nahuel Ortiz, Martín Navone, Nicolás Salinas, Bran Rojas; Matías Palacios y Esteban Boyler.

Suplentes: Ariel Barzábal, Enzo Rojas, Gaspar García, Braian Sorcine, Cristian Rinque, Francisco Pereyra y Santiago Bouder.

DT: Rubén Albarello.

Goles: PT: 7m, Calcagno (JN); ST: 25m, Piccirillo (JN).

Árbitro: Darío Delgado. Estadio: Jorge Newbery.

MAÑANA: Definición de la Zona A

21.45 - Rivadavia de Junín vs Moreno (Cancha de Rivadavia de Junín)

21.45 - River vs Rivadavia de Lincoln (Cancha de River)

21.45 - Villa Belgrano vs BAP (Cancha de Villa Belgrano)

DUELO EN EL AVIADOR

Minuto de silencio por Itoiz

La cancha de Jorge Newbery dedicó un minuto de silencio al dirigente Juan José Itoiz, expresidente de la institución, fallecido días atrás. El gesto se replicó en las demás canchas en las que hubo acción del Torneo Nocturno.

