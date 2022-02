Ambos Mundos derrotó a Independiente y se prueba el traje de candidato en el Nocturno

Ambos Mundos ratificó anoche que le sienta cómodo el Torneo Nocturno y venció en su cancha a Independiente, por 2 a 1, en la última jornada de la Zona B del campeonato organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

El Tricolor, campeón del certamen en 2020 y finalista en la pasada edición, se impuso con goles de Matías González, de penal en el primer tiempo, y Alejandro Rodríguez, a cinco minutos del final del encuentro.

Antes del entretiempo, Daffonchio había igualado transitoriamente, con un remate de tiro libre que se metió pegada al palo derecho del arquero Franco Mecozzi.

Con la victoria, Ambos Mundos llegó a los 13 puntos y se adjudicó el primer puesto de la zona. Ahora, deberá esperar a la definición de la Zona A, que tendrá lugar mañana, para conocer a su rival en la instancia de cuartos de final.

Independiente, por su parte, luego de un mal arranque de torneo, consiguió meterse agónicamente en los cuartos de final, al ocupar el cuarto puesto de la tabla final, con 6 puntos.

Ambos Mundos 2:

Franco Mecozzi; Braian Aquino, Franco Rodríguez, Juan Gatti, Andrés Márquez; Gonzalo Kearney, Germán Biaggetti, Marcos Villegas, Matías González; Mateo Palma y Germán Casco.

Suplentes: Juan Pereyra, Agustín Navarro, Mauro Giménez, Tomás Mantone, Jean Pierre Solís, Alejandro Rodríguez y Facundo Cianfagna.

DT: Carlos "Lagarto" González.

Independiente 1:

Tomás Giordano; Bruno González, Juan Daffonchio, Javier Barraza, Mateo García; Lautaro Santillán, Jeremías Olivetti, Javier Barraza, Maximiliano Molina, Matías Marcillaud; Thiago Garavaglia y Daniel Cofreces.

Suplentes: Thiago Nievas, Mariano Bertolotti, Stéfano Giles, Lautaro Palacios, Francisco Santillán y Enzo Garavaglia.

DT: Sebastián Bueno.

Goles: PT: 27m, González (AM); 40m, Daffonchio (I); ST: 40m, Rodríguez (AM). Árbitro: Pablo Funes. Estadio: Edgar Aramburu.

Posiciones

Pos Equipo Pts J G E P

1 Ambos Mundos (c) 13 5 4 1 0

2 Sarmiento (c) 10 5 3 1 0

3 Defensa (c) 7 5 2 1 2

4 Independiente (c) 6 5 2 0 3

5 J. Newbery 4 5 1 1 3

6 Origone FC 3 5 1 0 4

(c): clasificado a cuartos de final.

______________________________

