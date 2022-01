Con varias bajas, Scaloni rearma el rompecabezas de la Selección Argentina para recibir a Colombia

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tendrá en sus manos un verdadero rompecabezas para la conformación del equipo de cara al partido de mañana ante Colombia, por la 16° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, en el Estadio Mario Kempes de Córdoba.

El triunfo 2 a 1 ante Chile en el desierto y la altura de Calama, sin el capitán Lionel Messi, generó tranquilidad en un plantel que ya tiene asegurado su boleto para la Copa del Mundo.

"Son días muy estresantes", había admitido Scaloni, el día previo al choque ante Chile. En esa conferencia de prensa virtual anunció que no podía viajar a Calama porque su PCR daba positivo, y a él se sumaron Alexis MacAllister (positivo de coroanvirus), Emiliano Buendía (contacto estrecho) y Pablo Aimar (contacto estrecho), persona de primera consulta en su cuerpo técnico.

Durante el duelo con Chile, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul recibieron una tarjeta amarilla y quedaron suspendidos. El exBoca, finalmente, tendrá a su reemplazante natural Guido Rodríguez. El volante de Betis de España no viajó por positivo de coronavirus, pero hoy se sometió a un test, dio negativo y fue convocado otra vez.

En principio, Scaloni barajó la posibilidad de sustituir a Paredes con Lisandro Martínez, de gran partido ante Chile como uno de los centrales, pero el inminente retorno de Rodríguez solucionó el problema.

Alejandro "Papu" Gómez finalizó el partido con una inflamación en el tobillo derecho y dependerá de su evolución para asegurar su presencia frente a los colombianos.

El cordobés Paulo Dybala no sumó minutos en Calama y podría estar desde el arranque por el "Papu". El delantero de la Juventus de Italia aguarda la gran oportunidad con vistas a Qatar 2022. Ante Colombia, con otras características a las de Gómez, podría hacerse cargo de ella.

Scaloni también analizará la situación de MacAllister, quien es asintomático y en los próximos días recibiría el alta médica.

La defensa también está diezmada porque Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico se sumaron al club de los suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

A su vez, el delantero Maximiliano Meza, reemplazante del lesionado Joaquín Correa, padece una molestia gastrointestinal; y el volante Lucas Ocampos siente dolor en el tobillo izquierdo.

Bajo este contexto, el seleccionador argentino evaluará si se arreglará con lo que tiene o sumará un nuevo jugador.

El mediocampista de River Plate Enzo Fernández aparece como una posible alternativa, mientras continúa los trabajos de pretemporada con su club.

Germán Pezzella cumplió una fecha de suspensión y sería el sustituto de Otamendi. Lucas Martínez Quarta (su PCR daba positivo antes del viaje a Chile) estaría en condiciones de jugar, pero el nivel del defensor de Ajax de Países Bajos pone en duda a Scaloni.

El seleccionador del último campeón de América se detendrá en el rendimiento de Nahuel Molina, quien ante Chile padeció al delantero Ben Brereton. En ese caso, Gonzalo Montiel tendría otra chance.

Una probable formación ante Colombia sería con: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez o Martínez Quarta y Marcos Acuña; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Nicolás González; Gómez o Dybala, Di María y Lautaro Martínez.

Argentina, que acumula un invicto de 28 partidos entre distintas competiciones, marcha segunda en las Eliminatorias Sudamericanas con 32 puntos y el próximo martes recibirá en Córdoba a Colombia por la fecha 16.