Perú dio el “batacazo”

La Selección de Perú que dirige el argentino Ricardo Gareca quedó un poco más cerca del Mundial de Qatar 2022, al vencer hoy de visitante a Colombia por 1 a 0, en Barranquilla, por la décimoquinta fecha de las eliminatorias sudamericanas.

El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista Edinson Flores, a los 40 minutos del segundo tiempo, en un contragolpe letal y lapidario para el equipo "cafetero".

Con este resultado Perú se colocó en la cuarta posición de la tabla de posiciones sudamericanas, desplazando a Uruguay, que está en repechaje, y Colombia quedó fuera de esos lugares.

En la próxima jornada la selección peruana visitará a Argentina en Córdoba, el martes desde las 20.30, mientras que Perú recibirá a Ecuador, en Lima, a las 23.00.

Colombia trató desde el arranque tirarle toda la artillería futbolística al arquero Pedro Gallese, pero los -ahora- seis partidos sin goles, terminó siendo su propio karma.

Con la conducción de James Rodríguez y la colaboración de Luis Díaz, y con las experiencias de Rafael Santos Borré y Radamel Falcao en la delantera, los dirigidos por Reinaldo Rueda buscaron de todas las formas posibles poder convertir.

El equipo de Gareca fue un bloque defensivo casi inexpugnable, porque ganó mucho en los centros aéreos y estuvo agazapado esperando su ocasión para dar el "mazazo".

Las intenciones de los jugadores colombianos se quedaron en eso y casi en el final Gallese evitó la caída de su arco con un cabezazo en contra de su arco de Abram.

En la única jugada de ataque que exhibieron los incaicos, Cuevas habilitó a Flores, quien le ganó las espaldas a Mina y sentenció a Ospina, que no supo cubrir bien su palo, y así Perú se llevó el triunfo.



Eliminatorias sudamericanas .

Fecha 15 .

Colombia 0 - Perú 1.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Colombia: David Ospina; Juan Cuadrado; Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Mateus Uribe, Wilmar Barrios, James Rodríguez, Luis Díaz, Radamel Falcao y Rafael Borré. DT: Reinaldo Rueda.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Christian Cueva, Sergio Peña, André Carrillo; y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Gol en el segundo tiempo: 40m Flores (P).

Cambios en el segundo tiempo: 45m Edison Flores por Peña (P), 18m Luis Abram por López (P), 19m Christofer Gonzales por Yotun (P) y Miguel Araujo por Zambrano (P), 20m Miguel Borja por Falcao (C) y Steven Alzate por Borré (C), 27m Yimmi Chará por Uribe (C), 38m Santiago Ormeño por Lapadula (P), 45m Harold Preciado por Barrios (C) y Fredy Hinestroza por Mojica (C).