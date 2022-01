Barco eligió a River porque Gallardo “potencia” a los jugadores

El mediocampista Esequiel Barco afirmó hoy que eligió llegar a River porque el entrenador Marcelo Gallardo "potencia jugadores".

Barco pasó hoy la revisión médica en una clínica del barrio porteño de Palermo y tras firmar el contrato, quedará a disposición del cuerpo técnico riverplatense, al tiempo que el "millonario" prepara el amistoso de mañana ante Platense con público en el estadio "Monumental".

"Marcelo potencia a los jugadores, es lo que más me motivó para venir a River. Busco eso, ser protagonista en un club tan importante y ganar cosas", afirmó Barco, de 22 años, tras la revisión médica.

La operación se había dilatado por una demora en la aprobación del pase por parte de la MLS de Estados Unidos, que autorizó la cesión desde Atlanta United.

Incluso el ex jugador de Independiente, club al que le agradeció por darle la posibilidad de debutar en Primera, indicó que estando en Estados Unidos veía al equipo de Gallardo, al que calificó de "intenso".

"Siempre lo miraba y es lindo verlo jugar así. Los 11, los suplentes y los que no juegan están en un gran nivel. Quiero estar a la altura y de eso se trata el fútbol, de pelear un lugar. Estoy a disposición", afirmó.

Mientras tanto, el plantel del "Muñeco" ultimó los detalles de su presentación en público, ya que este sábado enfrentará a Platense a partir de las 19:00 en el estadio "Monumental", con televisación de la plataforma Star+.

Estará en juego la Copa "Ángel Labruna" y la serie de amistosos con hinchas en las tribunas se completará el sábado siguiente ante Vélez en el mismo escenario y por la Copa "Juan Gilberto Funes".

Es cierto que River ya tuvo acción en esta preparación para la Copa de la Liga Profesional y la Copa Libertadores: perdió con Independiente (1-2) y venció a Atlanta (4-1) ambos en el predio de Ezeiza.

Obviamente no estarán disponibles los jugadores convocados a las diferentes selecciones de Sudamérica para las Eliminatorias: Franco Armani y Julián Álvarez (Argentina), Paulo Díaz (Chile), Robert Rojas y David Martínez (Paraguay).

Tampoco podrá jugar Juan Fernando Quintero, que además de estar en recuperación de un esguince colateral en la rodilla izquierda, todavía no firmó contrato con el club pues aún no se cerró su desvinculación formal con el Shenzhen de China.

Platense, en tanto, también tuvo dos ensayos desde su vuelta al trabajo con derrota por 1-0 ante Banfield y empate frente a Vélez 2-2 en Vicente López.

El equipo de Claudio Spontón, que terminó en buen rendimiento la pasada Liga Profesional, sumó varios refuerzos: el defensor uruguayo Haibrany Ruiz Díaz, el extremo Nicolás Delgadillo, el lateral derecho Nicolás Morgantini, el retorno del goleador Gonzalo Bergessio, el zaguero Gastón Susso, el volante boliviano Franz Gonzales y el arquero Marcos Ledesma.

Estas son las probables formaciones de ambos equipos:

Estadio: Monumental.

Hora: 19:00. TV: Fox Sports Premium.

River: Ezequiel Centurión; Alex Vigo, Leandro González Pírez, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Agustín Palavecino, José Paradela; y Brian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Juan Pablo Pignani, Gastón Suso Juan Infante; Hernán Lamberti, Iván Gómez; Horacio Tijanovich, Nicolás Delgadillo, Brian Mansilla; y Tomás Sandoval.

DT: Claudio Spontó