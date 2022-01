Ecuador recibe a Brasil con el objetivo de estar en Qatar

El seleccionado ecuatoriano, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, será local hoy, desde las 18, frente al líder y clasificado Brasil en la altura de Quito, en uno de los encuentros que le darán inicio a la 15a fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El partido se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde hace de local habitualmente la Liga Deportiva Universitaria, sin público debido a la ola de contagios de coronavirus.

Ecuador tiene 23 puntos en la clasificación y se encuentra a seis de sus seguidores Colombia -cuarto- y Perú -quinto y en repechaje-, por lo que una victoria lo dejaría a un paso de regresar a una cita mundialista tras su ausencia en Rusia 2018.

Brasil tiene su boleto asegurado y lidera cómodo la clasificatoria, con 35 unidades e invicto (11 victorias y dos empates) aunque tiene pendiente de resolución el partido suspendido frente a Argentina.

Con relación al equipo, Ecuador mantiene tres incógnitas, una por línea: en el fondo Ángelo Preciado o Romario Caicedo; en el medio Carlos Gruezo o Sebastián Méndez; y arriba Michael Estrada o Ángel Mena.

Las dudas en el tablero de Alfaro aparecieron tras las bajas de Byron Castillo, Jeremy Sarmiento y Luis Fernando León por lesión.

Posibles formaciones:

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado o Romario Caicedo, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo o Sebastián Méndez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Ayrton Preciado; Enner Valencia, Michael Estrada o Ángel Mena. DT: Gustavo Alfaro.

Brasil: Alisson; Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Coutinho; Raphina, Viniciur Jr; Matheus Cunha. DT: Tite.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia),

Hora: 18.00.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Programación

Hoy:

18.00 - Ecuador vs Brasil

20.00 - Paraguay vs Uruguay

21.15 - Chile vs Argentina

Viernes:

18.00 - Colombia vs Perú

19.00 - Venezuela vs Bolivia

____________________________________

