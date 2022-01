Con boleto asegurado a Qatar, la Selección aguarda para enfrentar a Chile en Calama

La Selección Argentina sigue preparándose para enfrentar mañana a Chile, en Calama, por el primero de los dos encuentros de la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Sin Lionel Messi, pero con el boleto ya garantizado para la máxima cita del fútbol internacional, el equipo de Lionel Scaloni medirá fuerzas frente a un seleccionado anfitrión que necesita el triunfo para seguir con chances de estar en la próxima Copa del Mundo.

Mientras prepara el encuentro en Calama, el arquero del seleccionado argentino, Emiliano "Dibu" Martínez, avisó que el equipo sigue "con hambre" y no se relajará a pesar de haber logrado la clasificación anticipada al Mundial de Qatar.

"El grupo está muy bien, seguimos con hambre y no estamos relajados. Queremos seguir ganando porque es el año del Mundial", expresó Martínez en declaraciones a la cuenta oficial del seleccionado.

"El técnico nos dijo que lo que hicimos ya pasó. Hay que demostrar para estar en la lista. Por eso vamos a jugar este partido como si fuera el último", advirtió el arquero de Aston Villa.

El ex-Independiente palpitó que será un partido "bravo y trabado" como fueron los dos últimos ante la Roja (1-1 en Santiago del Estero y en Brasil por la Copa América) y planteó las dudas que tiene el equipo sobre la nueva sede que eligió Chile.

"Sabemos que jugamos en la altura, pero no sabemos cómo va a estar el estadio. Vamos a ver con qué nos encontramos", remarcó.

Luego, uno de los futbolistas más aclamados por el público luego de la obtención de la Copa América, se refirió al partido contra Colombia en Córdoba.

"Ya vivimos la locura de la gente en San Juan. Fue una experiencia única y espero que sea lo mismo en Córdoba. Es lindo que la gente pueda ver a la Selección y será especial para ellos y para nosotros", valoró.

El seleccionado argentino volverá a entrenarse esta tarde desde las 18, a puertas cerradas, y mañana lo hará en turno matutino con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa.

Programación

Mañana:

18.00 - Ecuador vs Brasil

20.00 - Paraguay vs Uruguay

21.15 - Chile vs Argentina

Viernes:

18.00 - Colombia vs Perú

19.00 - Venezuela vs Bolivia

