El Linqueño se coronó campeón del “Apertura 2021”

Ayer en cancha del Club Atlético Roberts se disputaron los ocho minutos restantes del partido que El Linqueño le estaba ganando 1 a 0 a Deportivo Pinto (gol entonces de Alexis Cañete), encuentro que se había suspendido a los 43’ del segundo tiempo por invasión del público del C.A.E.L. el domingo 15, en su estadio “Leonardo Costa”.

El Linqueño pudo conservar la diferencia en los dos tiempos de cuatro minutos que se jugaron y cuando el árbitro Pedro Irusta (reemplazó a MarceloAníbal), los albiazules terminaron festejando.

El partido tenía por disputarse desde lo reglamentario dos minutos y se le sumaron 6’ adicionales, lapso en el cual no se alteró el resultado, aunque Deportivo, que salio con todo a empatar, tuvo una chance muy clara, pero al no anotarla, no consiguió torcer la historia. Debe destacarse que Deportivo Pinto jugó bajo protesta, apelando ante el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.