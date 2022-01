La final del torneo Apertura 2021 de fútbol debe concluirse en cancha

Luego de la invasión del publico de El Linqueño, cuando restaban un par de minutos y el tiempo adicionado, en la segunda final que disputaba ante Deportivo Pinto, con el CAEL a punto de coronarse campeón del torneo Apertura 2021, el árbitro Marcelo Aníbal suspendió el cotejo y se pasó el caso al Tribunal de Penas de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

El ente penalicio analizó el caso y resolvió que deba terminarse el encuentro que ganaba El Linqueño 1 a 0 (gol de Alexis Cañete), luego del empate 1 a 1 registrado en el partido de ida jugado en el estadio Luis Dallocchio del “Depor” pintense, con goles ese día de Eric Véliz para el local y de Hugo Palmerola para los de Lincoln.

El Tribunal de Penas resolvió que el match deberá completarse en el campo de juego, en un estadio neutral y a puertas cerradas, generándose con ello mucha más polémica en esta definición, ya que la dirigencia del Club Deportivo Pinto confirmó que apelará lo dispuesto al Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

También el Tribunal dictaminó una multa para el CAEL de 50 entradas durante tres fechas, sanción que se aplicará en el campeonato “Apertura 2022”, más la quita de nueve puntos para el “León” albiazul, también pena a aplicarse en el venidero certamen oficial liguista.

A dichas medidas se agrega la clausura por dos fechas del estadio “Leonardo Costa” de El Linqueño, del estadio albiazul por el término de dos fechas, de acuerdo a lo que reflejó en su página oficial la Liga Amateur, detallando lo resuelto por el Tribunal de Penas, que integran el presidente liguista, Ricardo V. Ruani (de General Pinto), Eduardo Leandro Moreno (de Bayauca) y Miguel Blanchet (de Roberts).

La opinión de la dirigencia de Deportivo Pinto

En un comunicado ofrecido en la página de Facebook “Prensa Club Social y Deportivo Pinto”, bajo el título “El Tribunal manchó la pelota”, la dirigencia de la institución azul señala “Estupor. Asombro. Incredulidad. Esas son algunas de las palabras que nos surgen para hablar de lo que pasó el jueves 20 de enero. El Tribunal de Penas de la Liga de Lincoln emitió su fallo por los bochornosos hechos ocurridos el domingo en la cancha de El Linqueño.

El fallo ordena jugar los minutos que faltan en cancha neutral y sin público. A los dos minutos que faltan le agrega, supuestamente, seis minutos que el árbitro iba a adicionar, que no estuvieron en el informe que el lunes se leyó en la Liga y que el mismo juez dijo que no había una decisión tomada porque no se había llegado al momento adecuado.

Sobre las demás sanciones, vale decir que en todos los casos se aplicaron los mínimos de la escala. Este fallo no es para nada ejemplarizante. ¿Qué debe pasar para que se aplique una pena que no sea la mínima (de multa, clausura, quita de puntos, etc.)?”.

Seguidamente, el comunicado de la comisión directiva de Deportivo Pinto expresa “Los hechos del domingo fueron muy graves, pero parece que algunos quieren naturalizarlos. No es la primera vez que pasa en finales y en el mismo estadio, pero nunca se sancionó como se debe. El Tribunal dejó pasar la oportunidad de hacerlo. De ahora en más será moneda corriente, ya que significa obtener una ventaja deportiva de un hecho que viola todos los reglamentos.

En resumen, como dijo el jugador más grande de todos los tiempos (por Diego Armando Maradona), el Tribunal ‘Manchó la pelota’. Un organismo formado ‘entre gallos y medianoche’ con designaciones y reemplazos de miembros totalmente oscuras, con mecanismos procesales opacos y poco transparentes, hace juego con la Liga de la que formamos parte. No nos extraña que haya un club nuevo que ya quiera irse.

Por ahora solo queda reafirmar que Deportivo no acepta jugar los minutos que faltan, que eran dos y que el árbitro renunció a agregar minutos de adición en el informe, que esta causa terminará en el Consejo Federal y que consideramos que estamos en condiciones de reevaluar nuestra afiliación a la Liga de Lincoln”, completa su comunicado de prensa la dirigencia de Deportivo Pinto.