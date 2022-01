Lisandro López: “Estamos preparándonos para un año que seguramente será duro”

El experimentado delantero Lisandro "Licha" López le agradeció a la dirigencia de Sarmiento de Junín por abrirle "las puertas" tras su salida de Racing Club por motivos personales (la salud de su madre) que lo llevaron a vivir en nuestra ciudad.

“Agradecer al club que me da esta posibilidad y que me abre las puertas, y a los compañeros, porque me han recibido de la mejor manera. Encontré un club con muchas ganas, con mucha humildad. Estamos preparándonos para un año que seguramente será duro. Necesitamos sumar puntos para mantenernos en Primera División”, destacó el experimentado delantero en la presentación de los refuerzos, anteayer en el SUM del estadio Eva Perón.

Señaló: “Sabemos el objetivo que está por delante“

"Las exigencias se las pone cada uno. Para mí es exactamente igual, con la misma responsabilidad e ilusión de siempre. Sabemos perfectamente el objetivo que está por delante. El equipo seguramente será unido, con compromiso, siempre intentando dar lo mejor de sí", continuó expresando el futbolista nacido en la vecina localidad de Rafael Obligado, Partido de Rojas.

López, de 37 años, es uno de los ídolos históricos de Racing Club, con el que ganó dos campeonatos locales y arribó a Junín por un problema de salud de su madre, María Elena Marzano.

"No tengo dudas de que con unión, compromiso y trabajo, vamos a andar bien. La posición en la que voy a jugar es la de 9, toda mi carrera fue así”, cerró.

Recordemos que "Licha" López, como informó Democracia, fue presentado anteayer durante una conferencia de prensa, en la que también estuvieron los demás refuerzos: Gonzalo Bettini, Jean Rosso, Nicolás Femia y David Gallardo.

Solamente faltó el defensor Manuel Guanini, quien está afectado por coronavirus.

____________________________________

