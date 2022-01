Independiente superó a Talleres en el Torneo de Verano

Independiente, afectado por bajas inesperadas a partir de contagios de coronavirus, consiguió anoche una especie de mimo a su espíritu, al ganarle por 3-1 a Talleres de Córdoba, en encuentro correspondiente al hexagonal de verano, jugado en la ciudad de La Plata.



En cancha de Estudiantes, el conjunto ‘rojo’ se sobrepuso a una desventaja inicial y mejoró la imagen que había dejado el pasado fin de semana en el choque con San Lorenzo (0-1), aun alistándose con muchos suplentes.



Inclusive, el DT Eduardo Domínguez no pudo estar en el banco de los suplentes, al estar afectado por un cuadro febril. Su asistente Leandro Díaz condujo al equipo en esta lluviosa noche platense.



La definición de este grupo B del certamen veraniego se llevará a cabo el sábado, con el choque que protagonizarán San Lorenzo (3 puntos) y Talleres (0).



El elenco cordobés, que presentó como debutante al DT Angel Guillermo Hoyos, se situó arriba en la pizarra, por intermedio de Matías Esquivel (Pt. 42m.), uno de los refuerzos que llegó para esta campaña.



Antes de la finalización del primer tiempo, el colombiano Andrés Roa (Pt. 44m.) estableció la igualdad, con un remate cruzado, tras una salida equivocada en el fondo albiazul.



Y el pibe Alan Velasco, quien podría haber celebrado su último cotejo en la entidad de Avellaneda (una propuesta del Dallas FC de la MLS estadounidense podría derivar en su venta inmediata), dio vuelta la pizarra con dos preciosas definiciones (St. 15m. y 26m.)



El primer período resultó flojo, con dos equipos que abusaron del lento traslado y casi ni inquietaron a las vallas rivales.



Las emociones llegaron al final, a partir de sendas equivocaciones en las defensas contrarias.



A los 42m., el uruguayo Arias cedió a Matías Esquivel y el exLanús sacudió con un remate cruzado, para decretar la apertura del tanteador.



Dos minutos más tarde empató el ‘Rojo’, con una salida apurada de Juan Méndez que cedió mal atrás, y la pelota derivó a la posición de Roa, quien metió otro disparo en diagonal para configurar el 1-1 parcial.



A partir de los contagios de COVID-19 y lesiones de otros protagonistas, Independiente juntó jugadores de buen pie, pero no tuvo ninguna referencia concreta de área. El pibe Velasco y el colombiano Roa se alternaron en esa condición de situarse lo más cerca posible del arquero adversario.



Talleres fue más vertical, tuvo una chance clara en un desborde de Arias que Matías Sosa cabeceó alto y luego insinuó con centros y presión alta, que no pudo aprovechar, a pesar de los yerros de la defensa del 'Rojo'. Incluso, el arquero Bacchia cometió una equivocación infantil (22m.) que permitió a Arias quedar mano a mano, pero el ex Patronato de Paraná definió muy mal y permitió la recuperación del golero uruguayo.



La segunda mitad se inició con las mismas características. Talleres asomó más punzante y a los 2m., Fértoli remató desde el borde del área. Un rato más tarde, el apuntado Sosa cabeceó arriba del travesaño (6m.).



Hasta que una equivocación de Villagra derivó en una habilitación precisa de Togni a Velasco y el pibe codiciado por la Major League Soccer aplicó el freno, desairó al arquero Guido Herrera y definió con clase para el 2-1.



Talleres se adelantó unos metros, se desprotegió atrás y lo terminó pagando nuevamente. Ocurrió a los 26m., cuando el ingresado Benavídez (de buen rendimiento) le puso un pase en cortada a Velasco, que no se desesperó y colocó la pelota junto a un poste, para decretar el 3-1.



Síntesis

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini, Federico Torres, Enzo Díaz y Angelo Martino; Rodrigo Villagra, Juan Méndez, Héctor Fertoli y Matías Sosa; Matías Esquivel y Junior Arias. DT: Angel Guillermo Hoyos.

Independiente: Renzo Bacchia; Gonzalo Asís, Joaquín Laso, Juan Manuel Insaurralde y Thomas Ortega; Lucas González y Lucas Romero; Alan Soñora, Alan Velasco y Gastón Togni; Andrés Roa. DT: Leandro Díaz.

Goles en el primer tiempo: 42m. M. Esquivel (T); 44m. Roa (I)

Gol en el segundo tiempo: 15m. y 26m. Velasco (I)

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Diego Valoyes por M. Esquivel e Ignacio Lago por Fértoli (T); 22m. Juan Román Zarza por Roa y Carlos Benavídez por Romero (I) Juan Cruz Esquivel por M. Sosa (T); 29m. Tomás Pozzo por Togni (I); 37m. Renzo Paparelli por J. Arias (T) y 42m. Rodrigo Márquez por L. González (I)

Incidencia en el segundo tiempo: 32m. expulsado Malatini (T)

Cancha: Estudiantes (La Plata). Arbitro: Fernando Espinoza.

____________________________________

