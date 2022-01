El polaco Robert Lewandowski superó a Lionel Messi y obtuvo el premio mayor

El polaco Robert Lewandowski, jugador del Bayern Munich alemán, se adjudicó ayer su segundo Premio The Best 2021 que otorga la FIFA, superando al argentino Lionel Messi y al egipcio Mohamed Salah, en una ceremonia que se realizó en Zúrich.

Por segunda ocasión en forma consecutiva, el polaco se alzó con esta distinción, que eligen futbolistas, entrenadores, hinchas y periodistas, pese a que en diciembre pasado Messi se quedó con el premio al mejor jugador que otorgó la revista France Football.

Más allá de no poder conseguir su segundo premio The Best, Messi fue incluido en el Once Ideal, al igual que Lewandowski, pero no así Salah.

Los otros jugadores que estuvieron en el equipo ideal de la FIFA 2021 fueron el arquero italiano Gianluigi Donnaruma (PSG), el portugués Rúben Dias (Manchester City), el italiano Stéfano Bonucci (Juventus) y el austríaco David Alaba (Real Madrid).

Entre los mediocampistas fueron seleccionados el francés N´Golo Kanté (Chelsea), el italiano Jorginho (Chelsea), el belga Kevin De Bruyne (Manchester City).

El once tuvo a cuatro delanteros: el argentino Messi (Barcelona/PSG), el polaco Lewandowski (Bayern Munich), el noruego Erling Haaland (Borusia Dortmund) y el portugués Cristiano Ronaldo (Manchester United).



Distinción para Erik Lamela

En la gala de premiación, la FIFA también eligió el Premio Puskas al mejor gol de 2021, que quedó en poder del argentino Erik Lamela, por un tanto convertido de "rabona" con la camiseta del Tottenham frente al Arsenal por la Premier League.

A su vez, la otra argentina galardona fue la mediocampista del Atlético Madrid Estafanía Banini, quien fue elegida dentro del "Once ideal" del fútbol femenino.

Por su parte, el portugués Cristiano Ronaldo obtuvo un reconocimiento especial por superar el record del iraní Ali Daei como máximo goleador de la historia de selecciones nacionales.

Además, Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea inglés se llevó el premio al entrenador del año después de su conquista de la UEFA Champions League con el equipo inglés en la final ante Manchester City: "Tratamos de ser la mejor versión de nosotros mismos y competir en todos los frentes de la mejor manera posible".

El DT alemán superó en la competencia a Pep Guardiola, de Manchester City, y al entrenador de la selección italiana, Roberto Mancini, los otros ternados.

____________________________________

¿Buscas una noticia vieja? Mirá nuestro Archivo.