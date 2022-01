Comienza una nueva fecha del Nocturno de fútbol femenino

El Torneo Nocturno "20° Aniversario de Unnoba" de fútbol femenino, organizado por la Liga Deportiva del Oeste, pondrá en marcha hoy una nueva fecha.

Desde las 20, por el torneo de Primera División, se enfrentarán Jorge Newbery y Juan El Bueno (Los Toldos), en la cancha de River Plate.

En el mismo estadio, pero a partir de las 22, se medirán Sarmiento y Villa Belgrano. Por su parte, el miércoles, desde las 20, se medirán en la cancha de Ambos Mundos, por el torneo Sub-17, Rivadavia de Junín y Mariano Moreno.

Finalmente, el jueves llegará el turno de River e Independiente, que se enfrentarán en cancha de River, desde las 20. Dos horas después, en el mismo escenario, se medirán Unnoba y BAP.

También el jueves, pero en Lincoln, chocarán el local Rivadavia y Deportivo Pinto, en El Coliseo, desde las 20.30.

Programación de partidos:

Hoy:

Primera División:

20.00 - J. Newbery vs Juan El Bueno (Cancha de River)

22. 00 - Sarmiento vs Villa Belgrano (Cancha de River)

Miércoles:

Sub-17

20.00 - Rivadavia (J) vs Moreno (Cancha de A. Mundos)

21.00 - Villa Belgrano vs J. Newbery (Cancha de A. Mundos)

Jueves:

20.00 - River vs Indpendiente (Cancha de River)

20.30 - Rivadavia de Lincoln vs Dep. Pinto (Cancha de Rivadaiva de Lincoln)

22.00 - Unnoba vs BAP (Cancha de River)

____________________________________

