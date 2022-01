Messi busca ganar su segundo premio "The Best" de la FIFA

El capitán argentino competirá en la terna con el egipcio Mohamed Salah, figura de su seleccionado y Liverpool, y con el polaco Robert Lewandowski, ganador de la edición 2020 y goleador de Bayern Múnich de Alemania.



La gala se realizará en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, desde las 15.00 de Argentina, y será transmitida por los canales oficiales de YouTube y Facebook.



En 2019, Messi se quedó con la cuarta edición del premio que tres años antes nació tras la finalización del convenio de FIFA y la revista France Football para la entrega del Balón de Oro.



La actual estrella de Paris Saint Germain obtuvo su séptimo Balón de Oro, el 29 de noviembre pasado, y buscará su segundo "The Best" para completar un 2021 soñado tras la ansiada conquista de la Copa América con el seleccionado argentino.



Messi seguramente volverá a competir mano a mano con el polaco Lewandowski, quien completó un gran 2021 con 69 goles en el año y un registro histórico en la Bundesliga de 41 tantos en la misma temporada que solo tenía Gerd Müller.



La mejor versión de Messi fue en la primera parte del año siendo goleador de LaLiga por octava vez y campeón de la Copa del Rey antes de su traumática salida de Barcelona y luego su estelar participación en la Copa América de Brasil.



El segundo semestre del astro estuvo marcado por las lesiones y la adaptación a su nuevo club pero este premio valora los logros y desempeños durante el periodo que va del 8 de octubre de 2020 al 7 de agosto de 2021.



El otro argentino protagonista del evento será Erik Lamela, quien fue nominado para el Premio Puskás para el mejor gol del año.



En marzo de 2021, cuando todavía vestía la camiseta de Tottenham, el ex River Plate y actualmente jugador de Sevilla, de España, hizo un golazo de rabona en el clásico de Londres ante Arsenal.



El zurdo comparte la terna con el checo Patrik Schick, autor de un gol de casi de mitad de cancha en la última Eurocopa, y el iraní Mehdi Taremi, quien con Porto fue protagonista de una linda tijera para marcarle a Chelsea en la Liga de Campeones de Europa.



Los The Best FIFA Football Awards 2021 también reconocerán a otros y otras grandes protagonistas del fútbol mundial.



En el plano masculino también serán premiados el mejor entrenador, el mejor arquero y el equipo ideal FIFA FIFPRO World.



Los tres finalistas en la categoría de directores técnicos serán Josep "Pep" Guardiola, Roberto Mancini y Thomas Tuchel.



Los argentinos Lionel Scaloni y Diego Simeone fueron nominadores pero quedaron afuera de la selección final.



Entre los arqueros estarán Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain), Édouard Mendy (Senegal y Chelsea) y Manuel Neuer (Alemania y Bayern Münich).



La española Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro, es la favorita para quedarse con el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA.



Sus rivales serán su compatriota y compañera en Barcelona, Jennifer Hermoso, y la australiana Sam Kerr, de Chelsea. Cualquiera de las tres ganará su primer trofeo.



En la categoría de directores o directoras técnicas están Lluís Cortés, de Barcelona; Emma Hayes, de Chelsea; y la neerlandesa Sarina Wiegman, quien conduce al seleccionado inglés.



La chilena Christiane Endler fue nominada por tercera vez para el premio a la mejor arquera por su actuaciones en el seleccionado y Olympique de Lyon.



Las otras dos finalistas serán la alemana Ann-Katrin Berger, de Chelsea, y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé, de París Saint Germain.



También se entregarán los premios al Fair Play y a la mejor hinchada.



En el Fair Play están nominados el seleccionado, el equipo médico y el cuerpo técnico de Dinamarca por la dramática situación que vivió Christian Eriksen en la última Eurocopa; el DT Claudio Ranieri, quien organizó un pasillo de honor para Inter, en Italia; y el escocés Scott Brown, capitán de Celtic, que se solidarizó con el finlandés Glen Kamara antes del clásico ante Rangers por haber sido víctima de un episodio de racismo.



Las hinchadas que aspiran a ganar el premio son las de Dinamarca y Finlandia, por su comportamiento el día del episodio de Eriksen; la de Alemania, por recaudar fondos para las víctimas de las inundaciones en el país; y la niña Imogen Papworth-Heidel, quien también inició una colecta para el sistema sanitario de Gran Bretaña durante la pandemia.



El jurado internacional está compuesto por los actuales entrenadores de todas las selecciones nacionales masculinas (uno por equipo), los actuales capitanes de todas las selecciones nacionales masculinas (uno por equipo), un periodista especializado de cada país y los hinchas que completaron su registro en la página de la FIFA.

