Ping pong a Sergio Lippi

-¿Lo reconoce la gente cuando te cruza en la calle?

-Sí. Más de lo que yo creo merecer, sobre todo el hincha de Sarmiento.

-¿Alguna cábala?

-La ropa.

-¿Existe la suerte?

-Sí.

-¿Es de mirar otros deportes?-

-Sí. Miro mucho básquet.

-¿Una canción?

-Honrar la vida, de Jairo.

-¿Mate o café?

-Café.

-¿Vino o cerveza?

-Vino.

-¿Comida preferida?

-Asado.

-¿Le ofrecieron dinero para incentivarlo en algún partido?

-Sí.

-¿El clásico más picante que le tocó dirigir?

-Olimpo vs Villa Mitre. Había mucho clima fogoneado desde otros lugares, eran las dos hinchadas y termina con un muerto.

-¿La cancha más complicada?

-La de Atlético Tucumán. Fui muchas veces con Sarmiento y Patronato. Siempre me fue bien, pero es brava porque tenés el alambrado pegado y algún recuerdo te traes.

-¿Le quedó alguna cuenta pendiente en Sarmiento?

-No.

-¿Es de mirarlo cuando juega?

-Sí, cuando puedo.

-¿Los tres goles que más haya gritado?

-El segundo a Colegiales en el Eva Perón, el de Cuevas a Independiente en el partido que empatamos en 1, el de Cuevas a Rosario Central.

-¿Ganar jugando bien o simplemente alcanza?

-Eso es una lucha y ha cambiado mucho por la urgencia que demandan los resultados. Antes se priorizaba el juego.

-Fernando Chiófalo.

-Un muy buen presidente para Sarmiento.

-Martín Funes.

-Un chico muy preparado, curioso, trabajador, con muchos valores y capaz. Un profesional recomendable.

-¿Selección Argentina del 78 u 86?

-78: porque fue un proceso que viví mucho más de cerca, vi muchos entrenamientos. Era talar el monte: nosotros veníamos de una corriente eurocentrista y pienso que el seleccionado se refunda a partir de Menotti.

-¿Maradona o Messi?

-Los dos. ¿Para qué perder tiempo en compararlos?

-¿El mejor DT del fútbol argentino en la actualidad?

-Marcelo Gallardo.

-¿Y a nivel internacional?

-Diego Simeone; a pesar de que existen cosas que no comparto, pero lo que hizo en el Atlético Madrid: sacarlo de la pelea por el descenso a la Liga es para destacar.

-¿El mejor DT extranjero en la actualidad?

-Guardiola.

-¿Qué es peor: perder una final contra tu clásico rival o descender?

-Descender.

-¿Un arrepentimiento en su vida?

-No haber tomado la decisión de irme a trabajar al fútbol profesional antes.

-¿Un lugar para vacacionar?

-Me gusta el río. Me quedo con Córdoba.

-¿El equipo que haya dirigido que mejor haya llevado a cabo tu idea futbolística?

-Sarmiento: el del ascenso a la Primera “A”.

-Defina sus pasos por Sarmiento en una sola palabra.

-Profesionalismo. El club no era lo que es ahora y siempre apuntamos a profesionalizar todas las áreas.

-¿El club donde haya sido más feliz?

-Eso tiene que ver con los resultados. Conseguí 4 ascensos: 2 con Sarmiento, 1 con Douglas y 1 con Instituto.

-¿La Loba?

-Una experiencia hermosa: manejar todo el fútbol de un club de Junín con dos viajes a Europa, un bicampeonato en Primera división y gente hermosa que conocí.

-¿Sergio Lippi es?

-Un buen tipo.