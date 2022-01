Independiente y San Lorenzo se enfrentan en el arranque del Torneo Internacional de Verano

Independiente y San Lorenzo, dos grandes del fútbol argentino que viven un presente de crisis, pondrán en marcha esta noche una nueva etapa, en el amistoso que disputarán por el Torneo Internacional de Verano, del que también son parte Boca Juniors, Talleres de Córdoba, Colo Colo y Universidad de Chile.

El primer clásico de 2022 tendrá lugar a las 21, en el estadio UNO de Estudiantes de La Plata, bajo arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Independiente comenzará una nueva ilusión de la mano de Eduardo Domínguez como nuevo entrenador, reconocido por haber guiado recientemente a Colón de Santa Fe al primer título de su historia, en la Copa de la Liga Profesional 2021.

En esta etapa que se inicia, Independiente afrontará la sensible baja de su capitán y goleador, el cordobés Silvio Romero, quien seguirá su carrera en Fortaleza de Brasil.

En situación deportiva y financiera similar se encuentra San Lorenzo, que recibió con los brazos abiertos a Pedro Troglio como nuevo DT, después de un 2021 en el que desfilaron, sin éxito, Diego Dabove, Leandro Romagnoli (interino), Paolo Montero y Diego Monarriz (interino).

El Ciclón es un club sumergido en una profunda crisis institucional. Su titular Marcelo Tinelli, consagrado hace dos años con el 80 por ciento de los votos, se encuentra de licencia hasta mayo; el vice primero Horacio Arreceygor quedó a cargo de la presidencia de manera provisional, pero en los hechos quien gestiona es el vice segundo y actual ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Durante el transcurso del año pasado, San Lorenzo perdió calidad con la salida de Juan Ramírez y los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero a la que se sumó este año la del goleador Franco Di Santo, quien reclamó su libertad de acción por falta de pago.

En el torneo pasado, el club de Boedo terminó en el puesto 21 entre 26 equipos, a solo seis puntos del último (Arsenal) y con una magra campaña de siete triunfos, seis empates y 12 derrotas que lo dejó fuera de toda competencia internacional en 2022.

Troglio, de 56 años, de reciente paso exitoso por el fútbol de Honduras y vasta experiencia en el fútbol argentino, ocupará una silla turbulenta en la que se sentaron siete entrenadores (dos interinos, con dos ciclos cada uno) en los últimos tres años.

Independiente y San Lorenzo abrirán el Grupo B del hexagonal amistoso. Talleres, su otro integrante, debutará el martes frente al "Rojo" de Avellaneda.

El Grupo A comenzará esta noche con clásico chileno Colo Colo-Universidad de Chile y Boca se presentará el lunes ante el "Cacique".

Los ganadores de cada zona se enfrentarán en la final prevista para el martes 25 a las 21, siempre en la nueva cancha de Estudiantes.

Probables formaciones

Independiente: Milton Álvarez, Mauro Zurita o Gonzalo Asis, Sergio Barreto, Joaquín Laso y Ayrton Costa; Domingo Blanco, Lucas González y Lucas Romero, Alan Velasco, Tomás Pozzo y David Sayago o Julián Romero. DT: Eduardo Domínguez.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Federico Gattoni, Cristian Zapata y Gabriel Rojas; Julián Palacios o Gonzalo Berterame, Néstor Ortigoza, Yeison Gordillo, Alexis Sabella y Nicolás Fernández Mercau; Ezequiel Cerutti. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: UNO de Estudiantes de La Plata.

Hora de inicio: 21:00.

Otros amistosos del día:

Comunicaciones vs. Argentinos Juniors

Chacarita vs. Estudiantes (RC)

Almagro vs. Pilar

Chacarita vs. Fénix

Sarmiento vs. Agropecuario

Defensa y Justicia vs. Tigre

Banfield vs. Vélez

Deportivo Morón vs. Deportivo Merlo

Independiente vs. San Lorenzo

