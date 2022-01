Se definió el calendario del torneo 2022 de la Primera Nacional

La Primera Nacional, segunda división del fútbol argentino, ya tiene definido su calendario 2022 con el torneo llamado Malvinas Argentinas -a partir del 40° aniversario de la Guerra de 1982- que tendrá 37 fechas, un ascenso directo y otro mediante un reducido.

El sorteo realizado ayer, en el predio Julio Humberto Grondona de la AFA en Ezeiza, contó con la participación del presidente Claudio Tapia y el titular de la divisional, Marcelo Achile.

El resto de los representantes de los equipos participantes observaron el sorteo a través de la plataforma Zoom.

El torneo bautizado "Malvinas Argentinas" por el 40° aniversario de la guerra comenzará el segundo fin de semana de febrero, estrenará un nuevo formato con dos ascensos a la LPF y contará con el regreso de los descensos.

El equipo que sume más puntos en las 37 fechas del campeonato será el campeón y el primer ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino.

El segundo y el tercer mejor clasificado se sumarán directamente al Reducido en cuartos de final y semifinal, respectivamente.

De los puestos cuatro al trece jugarán la primera fase donde el mejor clasificado será local y contará con ventaja deportiva, ya que serán encuentros únicos, a excepción de la semifinal y final que serán partidos de ida y vuelta.

En cuanto a los descensos, por ahora habrá dos equipos que bajarán a las categorías menores (Primera B en el caso de los directamente afiliados y Federal A para el resto).

Todavía se analiza la posibilidad de reincorporar las promociones donde el tercer peor clasificado jugaría una final contra el ganador de una final entre un equipo del torneo Federal A y otro de la Primera B.

Fecha 1:

Deportivo Maipú (Mendoza) vs Independiente Rivadavia (Mendoza)

Chicago vs Ferro

Almagro vs Mitre (Santiago del Estero)

Alvarado vs Sacachispa

Estudiantes (Río Cuarto) vs Instituto (Córdoba)

Dep. Madryn vs Agropecuario (Carlos Casares)

Morón vs Tristán Suárez

Temperley vs San Martín (Tucumán)

Flandria vs Defensores de Belgrano)

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Brown (Adrogué)

Alte. Brown vs Chacarita

Villa Dálmine vs Guillermo Brown (Pto. Madryn)

Belgrano (Córdoba) vs Atl. Rafaela

Riestra vs Santamarina (Tandil)

Güemes vs Estudiantes (Caseros)

All Boys vs Atlanta

Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs San Martín (San Juan)

San Telmo vs Chaco For Ever.

______________________________

Todos los clasificados están en Qué Destacados.