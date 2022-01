Tras el sorteo, quedó definido el fixture de la Copa de la Liga Profesional 2022

Luego del sorteo realizado en Puerto Madero, el pasado martes, quedó definido el fixture de la Copa de la Liga Profesional 2022.

Tal como se adelantó, el campeonato se disputará en formato de dos zonas de 14 equipos, con fechas todos contra todos a una única ronda. Además, habrá una fecha interzonal de "clásicos".

Los cuatro mejores de cada grupo pasarán a los cuartos de final, instancia en la que se conformarán los cruces contra los equipos de la zona contraria, a un partido eliminatorio, en la cancha del mejor ubicado en la tabla de la fase regular. Las rondas de semifinal y final se jugarán a partido único, en sede neutral.

Fecha 1- 13 de febrero-

Zona A

Banfield vs San Lorenzo

Racing Club vs Gimnasia y Esgrima La Plata

Newell’s vs Defensa y Justicia

Patronato de Paraná vs Argentinos Juniors

Unión de Santa Fe vs River Plate

Platense vs Talleres de Córdoba

Sarmiento vs Atlético Tucumán

Zona B

Huracán vs Lanús

Estudiantes de La Plata vs Independiente

Arsenal vs Rosario Central

Vélez Sarsfield vs Aldosivi de Mar del Plata

Boca Juniors vs Colón de Santa Fe

Godoy Cruz de Mendoza vs Tigre

Central Córdoba de Santiago del Estero vs Barracas Central

Fecha 2 - 16 de febrero-

Zona A

Sarmiento vs Banfield

Atlético Tucumán vs Platense

Talleres vs Unión

River vs Patronato

Argentinos Juniors vs Newell’s

Defensa y Justicia vs Racing

Gimnasia LP vs San Lorenzo

Zona B

Lanús vs Barracas Central

Tigre vs Central Córdoba (SE)

Colón vs Godoy Cruz

Aldosivi vs Boca

Rosario Central vs Vélez

Independiente vs Arsenal

Huracán vs Estudiantes LP

Fecha 3 - 20 de febrero-

Zona A

Banfield vs Gimnasia LP

San Lorenzo vs Defensa y Justicia

Racing vs Argentinos Juniors

Newell’s vs River

Patronato vs Talleres

Unión vs Atlético Tucumán

Platense vs Sarmiento

Zona B

Estudiantes LP vs Lanús

Arsenal vs Huracán

Vélez vs Independiente

Boca vs Rosario Central

Godoy Cruz vs Aldosivi

C. Córdoba (SE) vs Colón

Barracas Central vs Tigre

Fecha 4- 27 de febrero



Zona A

Platense vs Banfield

Sarmiento vs Unión

Atlético Tucumán vs Patronato

Talleres vs Newell’s

River vs Racing

Argentinos Juniors vs San Lorenzo

Defensa y Justicia vs Gimnasia LP

Zona B

Lanús vs Tigre

Colón vs Barracas Central

Aldosivi vs C. Córdoba (SE)

Rosario Central vs Godoy Cruz

Independiente vs Boca

Huracán vs Vélez

Estudiantes LP vs Arsenal

Fecha 5 - 6 de marzo-

Zona A

Banfield vs Defensa y Justicia

Gimnasia LP vs Argentinos Juniors

San Lorenzo vs River

Racing vs Talleres

Newell’s vs Atlético Tucumán

Patronato vs Sarmiento

Unión vs Platense

Zona B

Arsenal vs Lanús

Vélez vs Estudiantes LP

Boca vs Huracán

Godoy Cruz vs Independiente

C. Córdoba (SE) vs Rosario Central

Barracas Central vs Aldosivi

Tigre vs Colón

Fecha 6 - 13 de marzo-

Zona A

Unión vs Banfield

Platense vs Patronato

Sarmiento vs Newell’s

Atlético Tucumán vs Racing

Talleres vs San Lorenzo

River vs Gimnasia LP

Argentinos Juniors vs Defensa y Justicia

Zona B

Lanús vs Colón

Aldosivi vs Tigre

Rosario Central vs Barracas Central

Independiente vs C. Córdoba (SE)

Huracán vs Godoy Cruz

Estudiantes LP vs Boca

Arsenal vs Vélez

Fecha 7 - 20 de marzo

Interzonales

San Lorenzo vs Huracán

Gimnasia LP vs Estudiantes LP

Defensa y Justicia vs Arsenal

Argentinos Juniors vs Vélez

River vs Boca

Talleres vs Godoy Cruz

Atlético Tucumán vs C. Córdoba (SE)

Lanús vs Banfield

Independiente vs Racing

Rosario Central vs Newell’s

Aldosivi vs Patronato

Colón vs Unión

Tigre vs Platense

Barracas Central vs Sarmiento

Fecha 8 - 27 de marzo-

Zona A

Banfield vs Argentinos Juniors

Defensa y Justicia vs River Plate

Gimnasia LP vs Talleres

San Lorenzo vs Atlético Tucumán

Racing vs Sarmiento

Newell’s vs Platense

Patronato vs Unión

Zona B

Vélez vs Lanús

Boca vs Arsenal

Godoy Cruz vs Estudiantes LP

C. Córdoba (SE) vs Huracán

Barracas Central vs Independiente

Tigre vs Rosario Central

Colón vs Aldosivi.

Fecha 9 - 3 de abril-

Zona A

Patronato vs Banfield

Unión vs Newell’s

Platense vs Racing

Sarmiento vs San Lorenzo

Atlético Tucumán vs Gimnasia LP

Talleres vs Defensa y Justicia

River Plate vs Argentinos Juniors

Zona B

Lanús vs Aldosivi

Rosario Central vs Colón

Independiente vs Tigre

Huracán vs Barracas Central

Estudiantes LP vs C. Córdoba (SE)

Arsenal vs Godoy Cruz

Vélez vs Boca

Fecha 10 -10 de abril-

Zona A

Banfield vs River Plate

Argentinos Juniors vs Talleres

Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán

Gimnasia LP vs Sarmiento

San Lorenzo vs Platense

Racing vs Unión

Newell’s vs Patronato

Zona B

Boca Juniors vs Lanús

Godoy Cruz vs Vélez

C. Córdoba (SE) vs Arsenal

Barracas Central vs Estudiantes LP

Tigre vs Huracán

Colón vs Independiente

Aldosivi vs Rosario Central

Fecha 11 -13 de abril



Zona A

Newell’s vs Banfield

Patronato vs Racing

Unión vs San Lorenzo

Platense vs Gimnasia LP

Sarmiento vs Defensa y Justicia

Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors

Talleres vs River Plate

Zona B

Lanús vs Rosario Central

Independiente vs Aldosivi

Huracán vs Colón

Estudiantes LP vs Tigre

Arsenal vs Barracas Central

Vélez vs C. Córdoba (SE)

Boca Juniors vs Godoy Cruz

Fecha 12 - 17 de abril

Zona A

Banfield vs Talleres

River vs Atlético Tucumán

Argentinos Juniors vs Sarmiento

Defensa y Justicia vs Platense

Gimnasia LP vs Unión

San Lorenzo vs Patronato

Racing vs Newell’s

Zona B

Godoy Cruz vs Lanús

C. Córdoba (SE) vs Boca

Barracas Central vs Vélez

Tigre vs Arsenal

Colón vs Estudiantes LP

Aldosivi vs Huracán

Rosario Central vs Independiente.

Fecha 13 - 24 de abril

Zona A

Racing vs Banfield

Newell’s vs San Lorenzo

Patronato vs Gimnasia LP

Unión vs Defensa y Justicia

Platense vs Argentinos Juniors

Sarmiento vs River

Atlético Tucumán vs Talleres

Zona B

Lanús vs Independiente

Huracán vs Rosario Central

Estudiantes LP vs Aldosivi

Arsenal vs Colón

Vélez vs Tigre

Boca vs Barracas Central

Godoy Cruz vs C. Córdoba (SE)

Fecha 14 - 30 de abril

Zona A

Banfield vs Atlético Tucumán

Talleres vs Sarmiento

River vs Platense

Argentinos Juniors vs Unión

Defensa y Justicia vs Patronato

Gimnasia LP vs Newell’s

San Lorenzo vs Racing

Zona B

C. Córdoba (SE) vs Lanús

Barracas Central vs Godoy Cruz

Tigre vs Boca

Colón vs Vélez

Aldosivi vs Arsenal

Rosario Central vs Estudiantes LP

Independiente vs Huracán.