Juan El Bueno goleó a Defensa Argentina y pisa fuerte en el Torneo Nocturno Femenino

El Torneo Nocturno de Fútbol Femenino "Copa 20° aniversario de Unnoba" regresó anoche a puro gol, en el estadio de River Plate.

Allí, en el terreno de La Loba, el equipo de Juan El Bueno, de la localidad de Los Toldos, fue demasiado para Defensa y Justicia, y goleó 6 a 0, por la segunda fecha de la Zona B del certamen organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

Antes del descanso del entretiempo, el conjunto toldense ya ganaba 4 a 0. En el complemento, anotó dos goles más, para terminar con cualquier expectativa de Las Canaleras de llevarse algo de la cancha de River.

En la primera mitad, "Lali" Fernández puso en ventaja con un doblete a Juan El Bueno. Antes del pitazo del final del primer tiempo, anotaron también Ingrid Cuello y Camila Soliz.

Ya para el complemento, la historia estaba liquidada, per aun así hubo tiempo para dos tantos más: uno de Fernández, que completó así su hack-trick; y otro de Ingrid Cuello, el segundo en su cuenta personal.

En la próxima fecha, Juan El Bueno enfrentará a Jorge Newbery, mientras que Defensa buscará la recuperación frente a Rivadavia de Junín.

Programación de partidos:

Hoy:

Primera División:

Horario Cancha Partido

20.00 A. Mundos Villa Belgrano vs River

22.00 A. Mundos Rivadavia (L) vs Independiente

Próximas fechas:

Zona A:

Fecha 3:

Independiente vs Rivadavia de Lincoln

Villa Belgrano vs River

Moreno vs Sarmiento

Libre: Deportivo Pinto

Fecha 4:

Sarmiento vs Villa Belgrano

River vs Independiente

Rivadavia de Lincoln vs Deportivo Pinto

Libre: Moreno

Fecha 5:

Deportivo Pinto vs River

Independiente vs Sarmiento

Villa Belgrano vs Moreno

Libre: Rivadavia de Lincoln

Zona B:

Fecha 3:

Jorge Newbery vs Juan El Bueno

Defensa vs Rivadavia de Junín

Unnoba vs BAP

Fecha 4:

Unnoba vs Jorge Newbery

BAP vs Defensa

Rivadavia de Junín vs Juan El Bueno

Fecha 5:

J. Newbery vs Rivadavia de Junín

Juan El Bueno vs BAP

Defensa vs Unnoba

______________________________

Todos los clasificados están en Qué Destacados.