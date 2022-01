Boca apuesta fuerte por Benedetto

Boca evalúa adquirir “una parte del pase” de Darío Benedetto para acelerar las tratativas en pos de un eventual regreso, con miras al comienzo de la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

Luego de que Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de fútbol Xeneize, contara días atrás que el actual atacante del Elche de España “dio el visto bueno” para negociar por su inminente regreso, desde el club de la Ribera empezó a diseñarse “la estrategia que permita” que el DT Sebastián Battaglia tenga el refuerzo pretendido.

Y una de esas posibilidades estriba en que la institución boquense “adquiera una parte del pase”.

La ficha de Benedetto es propiedad del Olympique de Marsella, que pagó cerca de 18 millones de dólares cuando lo adquirió en 2019.

“Olympique no quiere perder su capital, es lógico. Pero en el medio también está el Elche, que no quiere ceder demasiado en la negociación. No es sencilla la operación pero somos optimistas”, aseguró una fuente. En otro orden, Jorge Figal tiene previsto “firmar esta semana” los papeles que le permitirán erigirse en el primer refuerzo; mientras que Cristian Pavón y Rodrigo Montes se reincorporaron a los entrenamientos en el predio de Ezeiza.

______________________________

Todos los clasificados están en Qué Destacados.