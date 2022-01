Continúa el Torneo Nocturno de fútbol femenino

Con dos partidos, se reanudará esta noche el Torneo Nocturno 2022 de fútbol femenino "Copa 20° aniversario de Unnoba", organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

La acción comenzará a las 20, en cancha de River Plate, con el encuentro de Primera División entre Defensa Argentina y Juan El Bueno. Luego, a las 22, en la misma cancha, se medirán Jorge Newbery y Rivadavia de Junín, en la categoría Sub-17.

La actividad continuará el jueves, en el estadio Raúl Barcelona de Mariano Moreno. Allí, desde las 20, se enfrentarán por la categoría Sub-15 Jorge Newbery y Rivadavia de Junín; luego, a las 21, en el mismo escenario, lo harán Moreno y Villa Belgrano, por la categoría Sub-15; finalmente, desde las 22, se medirán Moreno y Sarmiento, en Primera División.

El viernes cerrará la jornada, con dos partidos de Primera División en el estadio de Ambos Mundos: a las 20, Villa Belgrano enfrentará a River; y luego, a las 22, Rivadavia de Lincoln se medirá con Independiente.

Cronograma de partidos:

Hoy

Horario Cancha Partido Categoría

20.00 River Defensa vs J. El Bueno Primera

22.00 River J. Newbery vs Rivadavia (J) Sub-17

Jueves:

Horario Cancha Partido Categoría

20.00 Moreno J.Newbery vs Rivadavia Sub-15

21.00 Moreno Sarmiento vs V. Belgrano Sub-15

22.00 Moreno Moreno vs Sarmiento Primera

Viernes:

Horario Cancha Partido Categoría

20.00 A. Mundos V. Belgrano vs River Primera

22.00 A. Mundos Rivadavia (L) vs Independiente Primera

____________________________________

Seguinos en Twitter