Moreno venció a Atlético SAT en La Reja y sigue ilusionándose en el Torneo Federal

Mariano Moreno ratificó ayer su buen presente en el Torneo Regional Federal Amateur y consiguió un triunfo clave en condición de visitante, frente a Atlético Social Televisión (SAT), y mantiene viva su ilusión de seguir avanzando en el certamen, en el inicio de 2022.

Fue 1 a 0 para el conjunto juninense, en el Estadio 12 de Agosto de la localidad de La Reja, para poner un pie en la cuarta ronda del campeonato organizado por el Consejo Federal de AFA. El próximo domingo, con la ventaja en su favor, cerrará la serie en el Estadio Raúl "Vasco" Barcelona.

El equipo dirigido por Fabián Cóppola fue superior casi de principio a fin en el encuentro. Ordenado en el fondo, el Bataraz siempre encontró opciones para contraatacar por las bandas, con las apariciones de Santiago Inchauspe, la figura de la tarde, y las apariciones recurrentes del delantero misionero Adrián Yagusieczko, uno de los refuerzos que más rédito le ha traído al club de Junín en su participación en el Federal.

Del lado del SAT, el centrodelantero Gramajo, el volante derecho Ítalo Do Nascimento y el zurdo exRiver e Independiente Lucas Mareque aparecían como las principales cartas para preocupar a la defensa de Moreno. El local manejaba la pelota, pero el Bataraz era más peligroso en el área contraria.

Así, a los 9 minutos, Inchauspe aprovechó una mala salida del fondo, remató y la pelota se fue cerca, por arriba del travesaño del arquero Ramos. Respondió SAN con un disparo débil de Gramajo, pero que picó cerca del cuerpo del arquero Rodriguez, que alcanzó a desviar al tiro de esquina.

A los 16, en la más clara del primer tiempo, volvió a desbordar Inchauspe por izquierda, envió el centro al área, el arquero Ramos despejó con los puños pero la pelota rebotó en el pecho del líbero Rosa y a casi llega Yagusieczko a puntearla para abrir el marcador.

Así se fueron al descanso del entretiempo, sin goles, pero con la sensación de que Moreno estaba cerca de encontrar la llave del gol. En el arranque del complemento, el libreto fue similar al de la primera mitad.

Volvió a tenerla de entrada Moreno: Yaguisieczko desbordó por derecha, pero cuando parecía tener la ruta despejada hacia el arco de Ramos, decidió ceder para Inchauspe, que entraba por el otro lado, pero la jugada fue anulada por posición adelantada.

El equipo de Junín seguía estando más cerca de concretar, pero el gol no llegaba. Hasta que a los 16 minutos, el lateral izquierdo Matías Susavila se proyectó en ataque, recibió el pase de Ronzano, y remató de zurda cerca del área. El balón dio en la mano del mediocampista Maidana y el árbitro Joaquín Badano cobró penal.

Se hizo cargo el centroatacante Eduardo López. Sin demasiada carrera, remató cruzado con zurda y la pelota se metió junto al palo derecho de Ramos. Así, Moreno ponía justicia al tanteador, en un trámite que lo había encontrado como claro dominador.

Pasados los 30, el Bataraz casi amplía la diferencia: otra vez Inchauspe hizo de las suyas por su sector, llegó hasta el fondo, centró atrás y apenas alcanzó a despejar, con esfuerzo, el ingresado Facundo Durán, cuando llegaba nuevamente López para estampar el segundo en su cuenta personal.

Atlético SAT no encontró argumentos en lo que restó del juego para llegar al empate. Fue victoria para Moreno y ahora el panorama se le presenta favorable a los de Cóppola para seguir soñando con subir un peldaño en el Federal. Todo se resolverá el domingo que viene, desde las 21, en el "Vasco" Barcelona.