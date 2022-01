Messi: el argentino es finalista para los Premios "The Best" de la FIFA

El capitán argentino, Lionel Messi, fue seleccionado finalista para los Premios "The Best" que otorga la FIFA, junto al egipcio Mohamed Salah y el polaco Robert Lewandowski.

Messi irá por su segunda estatuilla de este trofeo que la entidad que rige el fútbol mundial entrega desde 2016, ya que solo lo conquistó en el 2019.

El rosarino viene también de conseguir su séptimo Balón de Oro que entrega la revista francesa France Football, y que en la elección derrotó a Lewandowski, quien ganó el "The Best" en el 2020.

Durante el 2021, Messi fue la figura del seleccionado argentino que levantó la Copa América en Brasil y emigró del Barcelona de España al París Saint Germain (PSG).

