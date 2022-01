Fútbol masculino: se conoció ayer la programación de la próxima fecha

La Liga Deportiva del Oeste publicó ayer el cronograma de partidos para la próxima semana, correspondientes al Torneo Nocturno 2022 "Copa Nelson Francho Benito" de fútbol masculino.

Con seis partidos de Primera División y varios más de categorías formativas, quedó definido el calendario de la fecha venidera. La programación de partidos quedó de la siguiente manera:

Primera División

Lunes 10:

Horario Cancha Partido

21.45 J. Newbery J. Newbery vs Independiente

21.45 Defensa Defensa vs Origone FC

Martes 11:

Horario Cancha Partido

21.45 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento

21.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River

Miércoles 11:

Horario Cancha Partido

21.45 Villa Belgrano V. Belgrano vs Rivadavia (L)



Jueves 13:

Horario Cancha Partido

21.45 River BAP vs D. Baigorrita

Formativas

Lunes 10:

Horario Cancha Partido Categoría

19.30 J. Newbery J. Newbery vs Independiente 2008

20.30 J. Newbery J. Newbery vs Independiente 2011

19.30 Defensa Defensa vs Origone FC 2008

20.30 Defensa Defensa vs Origone FC 2011

19.30 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2006/07

20.45 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2009/10

21.45 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2012/13

Martes 11:

Horario Cancha Partido Categoría

19.45 J. Newbery J. Newbery vs Independiente 2006/07

20.45 J. Newbery J. Newbery vs Independiente 2009/10

21.45 J. Newbery J. Newbery vs Independiente 2012/13

19.30 Defensa Defensa vs Origone FC 2006/07

20.45 Defensa Defensa vs Origone FC 2009/10

21.45 Defensa Defensa vs Origone FC 2012/13

19.30 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2008

20.30 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2011

21.45 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2012/13

19.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River 2008

20.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River 2011

Miércoles 12:

Horario Cancha Partido Categoría

19.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River 2006/07

20.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River 2009/10

21.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River 2012/13

19.30 V. Belgrano V. Belgrano vs Rivavavia (L)

20.30 V. Belgrano V. Belgrano vs Rivavavia (L) 2011

Jueves 13:

Horario Cancha Partido Categoría

19.30 River BAP vs D. Baigorrita 2008

20.30 River BAP vs D. Baigorrita 2011

Viernes 14:

Horario Cancha Partido Categoría

21.45 A. Mundos A. Mundos vs Sarmiento 2012/13

19.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River 2008

20.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs River 2011

________________________________

