Vélez arranca la pretemporada sin Pellegrino y Lanús regresa a los entrenamientos sin Almirón

Los equipos de Primera División comienzan hoy la pretemporada de cara a la próxima Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, varios planteles retornarán al trabajo sin su entrenador, por distintos motivos.

En Vélez, Mauricio Pellegrino dio positivo de Covid-19 y no podrá estar al frente del grupo en el inicio de la preparación. No es el único caso que afecta a El Fortín ya que, hasta el cierre de esta edición, había cinco jugadores en la misma situación que el DT.

Por otra parte, el club informó que Pellegrino, de 50 años, se encuentra "en buen estado de salud", aunque no llegará a tiempo para los primeros días de entrenamiento.



En Lanús, el nuevo entrenador, Jorge Almirón, tampoco estará al mando de la primera práctica, ya que aún no regresó del exterior.

Por este motivo, hasta su retorno al país, el entrenamiento de hoy será conducido por el exlateral izquierdo del club "granate", Maximiliano Velázquez, quien pasó a integrar el nuevo cuerpo técnico como ayudante de campo, junto a Pablo Manusovich -otro asistente de campo- y Diego Osses, preparador físico.

Otros equipos que ponen primera en la pretemporada sin DT son Colón y Talleres, que aún no definieron a los reemplazantes de Eduardo Domínguez y Alexander Medina, respectivamente. En el caso del Sabalero, y tras la llegada de Mario Sciacqua -ex entrenador de Sarmiento- como director deportivo, parece allanarse el camino para la contratación de Julio Falcioni, que viene de un buen paso por Independiente.



Precisamente, el ex DT del Rojo dejaría su lugar a Domínguez, último conductor de Colón, equipo al que podría llegar Falcioni.

La "T", en cambio, sigue intentando acordar con su próximo entrenador, luego de la salida de "Cacique" Medina, de exitoso paso por el conjunto cordobés. Hasta el momento, los principales candidatos son Gabriel Heinze, Martín Demichelis y el uruguayo Paulo Pezzolano.