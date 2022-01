Ping pong a Martín Funes

-¿Una frase?

-Tengo muchas. Era amigo del colorado Cabañas, que andaba con una libretita, y siempre jugábamos con esto de las frases. En lo personal, me quedo con la del libro “El Principito”: “Lo esencial es invisible a los ojos”.

-¿Un libro?

-“El monje que vendió su Ferrari”. Es un libro muy bueno y lindo. Fue un bestseller.

-¿Una serie?

-La Casa de Papel. El final no es tan bueno como el principio, pero me gustó.

-¿A quién te han dicho que te pareces físicamente?

-Cuando jugaba en Platense me cargaban con el Piojo López, pero yo no le veía ningún parecido. Claramente que no era por cómo jugaba porque yo era marcador central.

-¿Una banda de música?

-Los Chalchaleros.

-¿Una canción?

-La cerrillana.

-Funes: ¿formador o entrenador?

-No los creo separados. Uno entrena formando.

-¿Martín Funes le tiene miedo a?

-A la altura.

-¿Comida preferida?

-Asado.

-¿Vino o cerveza?

-Vino.

-¿Selección del 78 u 86?

-Las dos.

-¿Una cuenta pendiente?

-Ninguna.

-¿Qué es peor: perder una final contra tu clásico rival o descender?

-Descender.

-¿El clásico más picante que te tocó vivir?

-Chacarita-Tigre, en San Martín.

-¿El gol que más hayas gritado en tu vida?

-No soy de gritar mucho los goles. De hecho, me cargan por esa situación: los dos goles en la final contra Boca no los grité. Es algo que no me nace, siempre dirijo de una posición muy tranquila.

-¿César Luis Menotti o Carlos Salvador Bilardo?

-Marcelo Bielsa.

-¿Es ingrato el fútbol?

-No.

-¿Existe la suerte?

-Sí.

-¿El mejor entrenador del fútbol argentino en la actualidad?

-Marcelo Gallardo.

-Para trabajar como formador: ¿Boca o River?

-River.

-¿Un animal con el que te sientas representado?

-El perro.

-¿Un jugador del actual plantel de Sarmiento que se asemeje al Funes defensor?

-Actis, pero es zurdo.

-¿Quién está más loco por el fútbol: vos o Jorge?

-Los dos. Hemos tenido discusiones por el fútbol, pero siempre desde un lugar académico, no desde el café.

-¿La Loba?

-El club en el que me crié. Tengo muy lindos recuerdos y me dejó muchos amigos.

-¿Martín Funes es?

-Una persona que intenta, más allá de lo profesional, manejarse como buena gente.