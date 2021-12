Transiciones defensivas y efectividad, los aspectos a mejorar por Sarmiento en 2022

Sarmiento de Junín perdió más partidos que la suma de las victorias y empates en la Liga Profesional de Fútbol 2021. A su vez, los goles en contra superan a los convertidos.

Sin embargo, vale destacar el debut y actuaciones de varios futbolistas surgidos de las inferiores del club. Vicentini y Torres, los jugadores a destacar.

El cierre de la LPF encontró al CAS en la posición 24°, con 24 puntos, a tan solo tres unidades del fondo de la tabla. Como dicta la realidad, los números hablan por sí solos: una campaña con muchos vaivenes para el equipo de nuestra ciudad que empató mucho, perdió partidos claves ante rivales que pelearán la permanencia el año entrante y sufrió el recambio de, a esta altura, dos entrenadores.

Las seis victorias, seis empates y trece derrotas dan muestra de ello. También los 23 goles a favor y 33 en contra soslayan la falta de determinación del equipo en ambas áreas.

Las variantes en los sistemas tácticos parecieron dar cuenta de esa búsqueda imparable por una identidad que diera resultado. Los esquemas: 5-3-2, 5-4-1, 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-1-2 y 4-3-3 no son un acto atravesado por la versatilidad de juego, sino que son un reflejo de los intentos empleados sin lograr la equilibrada búsqueda.

¿Dónde estuvo el mayor error? ¿Pasó por lo realizado por el cuerpo técnico? ¿Fueron los refuerzos? ¿Qué lugar ocupan las decisiones dirigenciales? ¿El cambio en la conducción técnica tuvo que haber sido mucho antes? ¿El club tendría que haber sostenido a Funes como DT? ¿Qué sucederá con los juveniles promovidos al plantel de Primera? ¿Qué cambiará el nuevo entrenador Israel Damonte respecto a los ineficaces pasos por Huracán y Arsenal? De su mano ¿el Verde podrá evadir la zona del descenso directo en el 2022?

Las preguntas son muchas y las respuestas son pocas. Las decisiones que se tomen a partir de ahora, junto al paso del tiempo, determinarán el futuro de Sarmiento.

A continuación, se analizará pormenorizadamente lo que fue el rendimiento del equipo a lo largo del torneo Socios.com de la Liga Profesional.

El análisis táctico

Sarmiento no encontró una estabilidad futbolística, traducida en los resultados, a lo largo del campeonato. La gran cantidad de empates, alternados con algunas victorias y otras tantas derrotas definieron el pasar de Sarmiento en el segundo torneo en el regreso a la Liga Profesional.

Al igual que ocurrió en gran parte de la Primera Nacional y en el regreso a la máxima divisional, el Verde padeció la falta de un modelo de juego audaz: que apostase a algo más que conformarse con contragolpear para intentar hacerle frente a los más “grandes”.

Dos aspectos sintetizan el rendimiento del equipo: la vulnerabilidad en las transiciones defensivas, sobre todo por los laterales del campo de juego, y la falta de determinación al pisar el área rival, lo que llevó a que el equipo muchas veces se tuviera que ir con las manos vacías.

Respecto a la fase defensiva, Sarmiento tuvo sus líneas de juego muy distantes entre sí lo que posibilitó a los rivales una ecuación perfecta: espacio para avanzar con el dominio del balón en su poder y tiempo para decidir la mejor elección de la jugada.

Los goles realizados por Estudiantes, Patronato, Defensa y Justicia, Vélez, Newell´s, Central Córdoba en dos ocasiones, Talleres y Argentinos son una clara muestra de ello.

Otra cuestión a marcar fueron los malos posicionamientos en el campo propio, factor que se repitió en reiteradas ocasiones: ante Racing; en el primer gol que le convierte River; el tanto de Arsenal; el primer gol de Boca en La Bombonera cuando regresó el público a las canchas; y San Lorenzo.

Asimismo, le convirtieron dos goles a través del juego aéreo de las pelotas detenidas: el defensor Franco Calderón de Unión, en el Eva Perón (en arco que da a la calle Arias); y Lucas Romero de Independiente, en el por entonces estadio Libertadores de América.

Sin embargo, y como desencadenante de estas últimas, también padeció situaciones que se generaron en una segunda instancia (las conocidas “segundas pelotas”), producto de la desatención en los marcajes y la falta de sinergia colectiva. Muestra de ello son el gol que le marca River para llevarse la victoria en su visita al Eva Perón, el primer gol de Unión en Junín.

Pese a ello, es imperioso mencionar que en dos partidos puntuales, el Verde se vio claramente perjudicado: contra Lanús y Godoy Cruz. Dos goles que fueron determinantes, ya que le dieron la victoria al rival en situaciones fuera de juego no sancionadas.

En lo que hace al ataque del equipo, el análisis es breve y redundante debido a la idea plasmada: contragolpear. En tal sentido, la gestación de juego no era el medio privilegiado para la ofensiva, dejándose de lado la tenencia fundamentada de la pelota y apostando a la velocidad y vorágine de jugadas en campo adversario.

“No era una idea muy vistosa, pero el objetivo era ser un equipo corto y generar ataques por los costados en velocidad. Si el rival presionaba alto, la decisión era jugar a una segunda pelota. Los partidos más difíciles eran contra los equipos que hacían lo mismo”, aseguró para Democracia una persona cercana al cuerpo técnico de Mario Sciacqua.

Los dos jugadores para destacar en la fase ofensiva fueron, sin dudas, Jonathan Torres, la carta de gol con ocho gritos sagrados, y Luciano Gondou, el delantero surgido del club y que se posicionó como segundo artillero del plantel con seis anotaciones.

Otro jugador a resaltar es el mediocampista, devenido muchas veces en lateral, Gabriel Alanís, quien convirtió tres tantos. Dejando de lado a ambos centro delanteros y al volante, el Verde careció de jugadores determinantes en el área rival.

Por ello, el resto de los futbolistas que marcaron lo hicieron en tan solo una oportunidad: los defensores Lautaro Montoya y Braian Salvareschi; los mediocampistas ofensivos Gabriel Graciani, Guido Mainero y Yair Arismendi; y el centro delantero Patricio Cucchi.

Un dato a resaltar es que, en cuanto a la performance general del equipo, el Verde logró cinco de sus seis victorias en el Eva Perón, mientras que jugando de visitante tuvo siete derrotas.

Lo que no se vio del equipo

Sarmiento apostó al resguardo defensivo y contragolpear como se expuso antes. Sin embargo, esa decisión defensiva no tuvo determinación, ya que muchas veces se relegaban espacios entre las líneas de juego y, a su vez, entre los mismos defensores.

Una buena forma para revertir esa situación hubiera sido la apuesta de un repliegue defensivo en la zona baja: lo que quiere decir que la totalidad de jugadores del equipo se ubican por detrás de la línea de mitad de cancha y acortan distancias entre sí de una manera ordenada para evitar dejar cualquier espacio librado al azar y dificultar la manera de “entrar” del rival.

En ataque, como se mencionó anteriormente, no hubo interés de armar juego a partir de la posesión de la pelota y, de esa forma, pocos jugadores del Verde pisaban el área adversaria. Hubiera sido interesante una forma de ataque más osada para tratar de desafiar las líneas defensivas rivales.

Un aspecto que se percibió a lo largo de toda la temporada de la Primera Nacional, en el regreso a la Liga Profesional como en este último torneo fue la no realización de jugadas preparadas en las pelotas detenidas. Las mismas suelen decir una llave para encontrar el gol a través de una de las maneras más importantes para el fútbol mundial.





Torres, la carta de gol

Si bien es cierto que el goleador y revelación del torneo Socios.com de la Liga Profesional fue el delantero de River Julián Álvarez, quien anotó 18 goles, seguido muy de cerca por históricos delanteros como José Sand (15), Marco Rubén (14), Martín Ojeda (12), o Braian Romero, Leandro Díaz o Sergio Romero (los tres jugadores con 10); el caso de Torres es para destacar ya que quedó pocos goles por debajo de los citados en un equipo que terminó en la zona más baja de la tabla.

Una importante y constante presencia en el área rival; el poderío aéreo a través del salto y la potencia; la lectura de las jugadas para posicionarse y los efectivos remates de media distancia; fueron las características que llevaron a que el “Bocón” se consolide como la carta de gol de Sarmiento y lograra ser el goleador del plantel y ubicarse como uno de los máximos artilleros en la Primera del fútbol argentino.

En tal sentido, además de igualar la marca de Luis Rodríguez, de Gimnasia, Torres se ubicó por encima de Juan Cruz (Banfield) y Franco Pizzini (Defensa y Justicia), ambos con siete gritos sagrados; Franco Di Santo (San Lorenzo) e Ignacio Malcorra (Lanús) con seis; e Ignacio Scocco (Newells) con cinco anotaciones.

Vicentini y Alanís, los jugadores con más presencias

Pese a las dudas en determinados puestos, una cuestión segura y decidida en el Verde fue el arco en manos de Manuel Vicentini. Muestra de ello son las presencias a lo largo de todo el torneo en donde estuvo presente en absolutamente todos los partidos: 25 fechas disputadas, 25 partidos atajados, sumando así más de 2250 minutos en el arco de Sarmiento.

Al ser consultado por Democracia, en torno a esto, el arquero y capitán Manuel Vicentini expresó que “son estadísticas. Los arqueros son los que cumplen esos objetivos porque es un puesto que no tiene tanto desplazamiento y recambio como un jugador de campo”.

Y opinó: “Si uno llega a completar el torneo así es porque viene haciendo las cosas bien y con rendimiento. En cuanto a mi balance, creo que tuvimos un buen rendimiento hasta las últimas seis fechas. Ahí no pudimos hacer pie y se nos escaparon algunos partidos, eso te empaña todo lo bueno que hicimos durante el campeonato”.

Quien le siguió, con igual cantidad de presencias, aunque menos minutos en cancha, obviamente que esto producto de la función dentro del campo y los vaivenes de los sistemas tácticos, fue el futbolista Gabriel Alanís: quien también jugó todos los partidos aunque se vio reemplazado en varias ocasiones.

Lo siguieron el delantero Torres con 24 presencias (solo ante Atlético Tucumán no jugó), alternando la titularidad con el ingreso desde el banco de suplentes; el defensor Salvarsechi con 21 presentaciones (todas de titular); el mediocampista Sergio Quiroga y el delantero Gondou, ambos, con 20 presencias; y cierra el sexto puesto con mayor cantidad de veces en cancha del plantel el defensor Martín García con 19.

El equipo con más victorias

En función a las cinco victorias obtenidas por Sarmiento a lo largo del campeonato, Democracia realizó un relevamiento por los distintos partidos y obtuvo que el 11 que mayor resultados consiguió estuvo así conformado: Manuel Vicentini; Martín García, Nicolás Bazzana, Braian Salvareschi y Lautaro Montoya; Gabriel Graciani, Federico Bravo, Julián Chicco y Gustavo Alanís; Luciano Gondou y Jonathan Torres.

Si bien el anterior equipo se rige bajo el sistema táctico de 4-4-2, un equipo que nunca se vio en el campo de juego y que podría haber resultado interesante en relación al armado del equipo, y bajo el esquema de 4-3-1-2, podría haber sido: Vicentini; García, Bazzana, Salvareschi y Montoya (misma defensa); Quiroga, Chicco y Alanís; Núñez (como enlace); Gondou y Torres.

El comentario de los refuerzos

Los futbolistas que llegaron en el último tiempo con el objetivo de reforzar al plantel de Sarmiento fueron: los defensores Marcelo Herrera, Nicolás Bazzana y Lautaro Montoya; los mediocampistas Guido Mainero, Julián Chicco, Yair Arismendi y Gervasio Núñez; y los delanteros Rodrigo Salinas y Patricio Cucchi.

Comenzando por el marcador central Herrera, el experimentado defensor parecía consolidarse como titular junto a Salvareschi al principio del torneo, sin embargo, producto a cuestiones ajenas a lo estrictamente futbolístico, fue perdiendo terreno a lo largo del campeonato culminando su vínculo contractual antes de la finalización del campeonato.

Por todo eso, puede evaluarse que su rendimiento no estuvo a la altura de la expectativa generada ni cumplió con el deseo del hincha y de la Comisión Directiva.

Caso distinto el de Bazzana, por el compromiso con la institución y por la cantidad de partidos disputados: 22. Fue el refuerzo que más presencias tuvo en la Liga Profesional, estando desde el comienzo en la mayoría de los partidos. Asimismo, producto de los malos resultados, el defensor surgido de Estudiantes de La Plata, fue uno de los más expuestos en la vulnerabilidad del equipo.

Se puede destacar el comportamiento del jugador que nunca vio la tarjeta roja en el torneo y el poderío aéreo en el área propia al momento de defender, mientras que, por las deficiencias, se puede marcar la falta de velocidad en los duelos y algunas desatenciones tácticas que se pagaron con gol.

El último refuerzo de la línea defensiva fue Lautaro Montoya. El defensor que mejores participaciones tuvo respecto a los citados y que fue demostrando un rendimiento exponencial, imponiéndose sobre Castet en la pulseada por el lugar del número 3 y culminando el torneo como titular.

A su vez, vale mencionar que convirtió un gol en la victoria por 3-0 frente a Atlético Tucumán. Sin embargo, al igual que Bazzana, sufrió por la vulnerabilidad del equipo.

Siguiendo con el análisis, en lo que respecta al mediocampo, no hubo actuaciones para resaltar en las apuestas realizadas por la gestión técnica de Mario Sciacqua. Guido Mainero, jugador surgido de Vélez, fue decayendo con el transcurso de las fechas.

Comenzó como titular ante Estudiantes y Patronato, pero con el correr de los partidos no encontró su lugar en el campo y tuvo apariciones desde el banco de suplentes para tratar de aportar dinamismo, pero sin hacerlo con determinación. El dato más relevante para destacar fue el gol que convirtió ante Colón, que sirvió para llevarse un punto de Santa Fe.

Prácticamente se puede realizar el mismo análisis del jugador Yair Arismendi, proveniente de Estudiantes de Río Cuarto: pocos partidos como titular y muchas apariciones desde el banco de suplentes.

Aportó dinamismo por las bandas, en concordancia con el modelo de juego del equipo y la apuesta de contragolpear, pero no fue desequilibrante en un nivel superlativo. Similares funciones se pueden encontrar en jugadores como Brea o Lescano, con el valor diferencial de ser futbolistas surgidos del club.

Julián Chicco, el cordobés surgido de Boca, que arribó para sumar minutos y cumplió con su cometido. Al igual que en el caso de los defensores, también padeció la exposición que presentaba el equipo en la parte defensiva y no se pudieron capitalizar las condiciones técnicas del volante central.

Su arribo al club se produce en el mismo plazo temporal que la partida del jugador Juan Caviglia, y por lo expuesto, el juninense podría haber cumplido tranquilamente con lo demostrado por el cordobés.

Para finalizar con la zona media está el caso de Gervasio Núñez: el refuerzo más experimentado que regresó a la institución. Al igual que Chicco, no se pudieron aprovechar todas sus cualidades debido al juego del equipo: de resguardarse para contragolpear.

Se puede reconocer que sumó minutos y hasta tuvo varios partidos de titular, pero no alcanzó los rendimientos superlativos demostrado en el 2014 o 2017. Pese a ello, es una de las pocas apuestas que debería mantener la institución y que podría aportarle gestación de juego al futuro plantel que se arme.

Respecto a la delantera, los arribos de los jugadores, desde el fútbol internacional, Patricio Cucchi y Rodrigo Salinas fueron insignificantes en materia de gol y efectividad en el equipo.

Si bien tuvieron escasas participaciones desde el comienzo de los partidos, mostraron poca capacidad de asociación y se vieron superados por la dupla Torres- Gondou.

El lugar de los juveniles

Sin lugar a dudas, el lugar de los juveniles en el plantel de Primera División ha ido cobrando cada vez mayor relevancia a la hora del armado de los equipos o de pensar los cambios desde el banco de suplentes. Esta política no es de los últimos años, si bien en ellos se ha vista fortalecida con la promoción de más nombres. En los recientes años, muestra de ello son los casos de Ezequiel Cerutti, Facundo Albaqui, José Tamburelli, Ignacio Cacheiro, Renzo Spinaci, Nicolás Sánchez, Maximiliano Fornari, entre otros.

En el actual plantel del Verde es posible enumerar a varios futbolistas que se han ganado un lugar en la planilla de los 18, y algunos en el equipo titular, tras varios años de persistencia y esmero en la práctica. El arquero Martín Moyano, quien aún no tuvo su bautismo en Primera, pero ya dio el paso dejando la Reserva; los defensores Castet, con pocos minutos en la última temporada, pero ya consolidado en el equipo de Primera, José Tomino, jugando de titular el último partido de la temporada 2021, y García, jugando gran parte del torneo desde el arranque y consolidándose en el puesto de lateral.

Siguiendo con el mediocampo, se encuentran Fermín Antonini, quien desde hace varios años está consolidado en el plantel superior y ahora se encuentra retomando la actividad tras una lesión en su rodilla; Federico Paradela, sumando varios minutos en la última temporada y ganándose un lugar entre los 18 de cada fin de semana; los casos de Manuel García y Joaquín Gho, teniendo ambos su bautismo en la máxima categoría en el último torneo; y Erik Lescano, el 10 y capitán de la Reserva que se coronó campeona del torneo Apertura, que tuvo su debut en Primera ante Argentinos Juniors.

Por último, en la ofensiva del plantel, se encuentran los delanteros Benjamín Borassi, con varios partidos como titular en el último campeonato y demostrando ser una variante tanto en la delantera como en el mediocampo; Julián Brea, cobrando una mayor notoriedad en el último tramo de la Liga Profesional al ser una carta para el cambio y dando el paso definitivo a la Primera; y quien se llevó todos los flashes de las cámaras y cariño del hincha, en base a goles y rendimiento, Gondou, quien estuvo en la mayor parte de los partidos y demostró ser la mejor asociación en el ataque para el goleador Torres.

Toda esta descripción sin contar los casos trascendidos, que surgieron de las categorías juveniles del Verde y ya se encuentran consolidados en el primer equipo, como el defensor Salvareschi y los mediocampistas Caviglia (quien volvería sumarse al primer equipo tras su paso por Ferro de Pico) y Quiroga.

Del total del plantel Primera (aproximadamente 36 jugadores), 13 de ellos surgieron de la cantera del Verde. Dato no menor valorando el trabajo hecho desde la coordinación juvenil encabezada por Juan Carlos Pires y de las categorías mayores en manos de Francisco Martínez y Martín Funes.

La palabra del último debutante de 2021

Un dato a destacar es que Erik Lescano fue uno de los últimos jugadores juveniles en debutar en el fútbol argentino. En el caso del juvenil del Verde, que fue el último en hacerlo en la institución de nuestra ciudad, tuvo su bautismo en el máximo nivel al ingresar a los 56 minutos.

En diálogo con Democracia, Lescano abordó esa instancia tan especial y dijo: “Fue un sueño cumplido. El haber ido contra Arsenal y Talleres al banco me fue mentalizando e hizo que mis compañeros me aconsejaran para el debut”.

“Los cambios que noté están en el pase y la recepción. A diferencia de la Reserva, no hay tanto traslado, sino que un control orientado y un pase te solucionan muchos problemas. El ritmo y el choque son muy parecidos”, analizó.

Por último, el volante expresó qué aspectos podría aportar y potenciar en el futuro equipo a cargo de Israel Damonte. Al respecto, consideró: “Podría ayudar al equipo a tener una salida prolija y sencilla. No me considero un gambeteador, aunque no tengo problemas en hacerlo. Me gusta el juego ordenada y podría ser una opción constante de juego. También pienso que mi fuerte siempre fue asistir a mis compañeros”.

RESULTADOS DE SARMIENTO JUGANDO DE LOCAL

0-3 vs Estudiantes (D)

vs Platense (V)

vs Rosario Central (V)

3-0vs Atlético Tucumán (V)

1-2 vs River Plate (D)

0-0 vs Huracán (E)

0-1 vs Vélez (D)

3-0vs Aldosivi (V)

3-4 vs Unión (D)

2-1 vs Newells (V)

1-3 vs Central Córdoba (D)

vs Banfield (E)

1-2 vs Talleres (D)



RESULTADOS DE SARMIENTO JUGANDO DE VISITANTE

2-0 vs Patronato (D)

1-0 vs Racing (D)

4-2 vs Defensa y Justicia (D)

1-1 vs Colón (E)

1-1 vs Lanús (E)

1-1 vs Godoy Cruz (E)

0-1 vs Gimnasia (V)

1-1 vs Independiente (E)

1-0 vs Arsenal (D)

2-0 vs Boca (D)

1-0 vs San Lorenzo (D)

2-0 vs Argentinos Juniors (D)

