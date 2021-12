Martín Pérez: "Siempre me preparo para lo máximo y espero debutar en Primera en 2022"

Para la mayoría del público de Sarmiento, Martín Pérez tuvo su presentación en sociedad aquella mañana del 19 de junio, cuando convirtió el gol del triunfo para el equipo todavía dirigido por Mario Sciacqua frente la Reserva de Newell's Old Boys de Rosario, en el primero de los tres amistosos que se disputaron ese día en el estadio Eva Perón.

Por entonces, el Verde iniciaba con gran ilusión su preparación para el Torneo de la Liga Profesional, en el segundo semestre del año, que luego resultaría con final amargo para el conjunto de Junín.

Para Pérez, sin embargo, fue algo más que el bautismo de gol, haciendo dupla de ataque nada menos que con Jonatan Torres, goleador de Sarmiento en la temporada. Aquel frío día de la víspera del invierno fue la puerta de entrada a una carrera que se proyecta en curva ascendente, de cara a un 2022 que asoma a la vuelta de la esquina.

En la segunda mitad del año, el joven atacante rosarino fue ganándose su lugar en el equipo de división Reserva. Convirtió cuatro goles y tuvo participación en la final del Trofeo de Campeones, que el equipo dirigido por Martín Funes -campeón de la Copa de la Liga de la categoría- perdió frente a Boca Juniors -vencedor del segundo certamen del calendario-, por 3 a 0, en la cancha de Argentinos Juniors.

En diálogo con Democracia, Pérez reveló sus objetivos para la etapa que inicia, entre los cuales destaca la posibilidad de estrenarse en la Liga Profesional, a sabiendas de que será una temporada exigente para Sarmiento, que peleará por escaparle al fantasma del descenso a Primera Nacional.

"Me tomé solamente tres días de descanso en mi casa, después de la final con Boca, y después empecé a entrenar otra vez. Me estoy preparando para llegar a lo más alto, quisiera estar en la pretemporada de Primera, tener minutos en los amistosos y, por supuesto, poder debutar en la Liga Profesional, pero no quiero apurar las cosas, espero que todo se dé a su debido momento", reflexionó el goleador, quien reconoció que el tanto que le convirtió a La Lepra, en el amistoso invernal, modificó su perspectiva hacia el último tramo de 2021.

"Si bien creo que todos los partidos son importantes, porque es en la cancha en donde un jugador demuestra lo que es, es cierto que ese día fue muy especial, sobre todo por el gol, porque me hizo un poco más conocido, tanto para los coordinadores, como para los entrenadores y la dirigencia", destacó Pérez, que llegó a Sarmiento en marzo pasado, tras una experiencia previa en Palestino de Chile.

La experiencia de la final

Aun cuando Sarmiento no pudo coronar con el Trofeo de Campeones el año más exitoso de su historia en la división Reserva, Pérez se llevó un grato recuerdo del estadio Diego Armando Maradona.

"Todos queríamos que el resultado fuera otro, pero no tenemos nada para reprocharnos, porque dimos lo mejor para conseguir el título y esta vez, lamentablemente, no se dio", expresó, sin pasar por alto que, en el plano individual, pudo haber sido el año bisagra en su vida deportiva.

"Logré cosas importantes, llegué a Sarmiento en Cuarta División y terminé afianzándome en Reserva. Me costó un poco al principio acomodarme al ritmo de la categoría, pero pude levantar mi nivel y adaptarme al equipo. Al final, terminó siendo un año muy positivo para mí", concluyó.

