El juninense Renso Valinoti integró el cuerpo técnico que llevó a Atlas al título

Varios argentinos, entre ellos un juninense, ingresaron en la historia grande del Atlas Fútbol Club de Guadalajara, equipo de fútbol profesional de la Primera División de México fundado el 15 de agosto de 1916 y cuyo nombre fue puesto en honor al titán de la mitología griega Atlas.

Los guadalajuarenses solo habían sido campeones en 1951 y en este temporada, con la dirección del entrenador argentino Diego Martín Cocca y con el juninense Renso Valinoti formando parte del cuerpo técnico, se consagraron al vencer a León (orientado por otro connacional, Ariel Holan), tras una vibrante definición por penales, en un colmado estadio Jalisco.

Democracia entrevistó a Valinoti, quien disfruta de unos días de vacaciones en su ciudad natal, Junín, para que nos cuente sobre su trayectoria profesional y sobre la definición del torneo mexicano, en cuyo partido de ida de la final se impuso León, 3 a 2, y en la revancha en el Jalisco de Guadalajara, triunfó Atlas por 1 a 0, con un gol señalado por Aldo Rocha a los 10 minutos del complemento.

Después se disputaron 30 minutos de alargue en los que no se modificó ese marcador y a la hora de definir el título con disparos desde el punto del penal, otro argentino, el exSan Lorenzo de Almagro, Julio Furch, anotó el último y decisivo remate con el cual los rojinegros de Atlas superaron a los verdes de León, para lograr el segundo título de su historia después de haber conseguido su primera corona en la primera división del fútbol de México en 1951.

Su comienzo en el fútbol

Valinoti, nacido aquí el 23 de junio de 1987 (tiene 34 años) comenzó la entrevista refiriéndose a sus comienzos en el deporte y destacó:

"A los cinco años, ingresé a la Escuelita de Fútbol del Club Mariano Moreno, siendo mi 'profe' Diego Carpinella. En uno de los encuentros infantiles, en cancha de Jorge Newbery, cuando preguntaron quien quería atajar, levante la mano y Diego me mandó al arco. Como enseguida atajé dos o tres pelotas complicadas, quedé como arquero, a los cinco años. Hice todas las divisiones formativas en Moreno y ya en quinta división, cuando se juntaron los chicos de las clases 1986/1987, no tenía lugar en el equipo y me fui a Ambos Mundos, donde estaba como técnico Luis Caro, quien fue entrenador en el proceso formativo mio en Moreno. Luego jugué un torneo Nocturno para Independiente, volví a Moreno, jugué en las selecciones de Junín Sub-13 (fuimos campeones) y Sub-15, hasta que Martín Funes, quien estaba en River Plate,me llamo para ir a jugar el torneo 'Pamperito' a La Pampa. Se reforzó el equipo con otros jugadores y conmigo, e hicimos un buen papel. Luego, aunque tuve pruebas para incorporarme a Gimnasia y Esgrima La Plata, creo que la altura me condicionó como arquero y aposté por estudiar".

Avanzando en sus conceptos, Renso (hijo único del matrimonio Pascual Valinoti-Elizabeth Rodegher), comentó:

"Empezé a estudiar Educación Física en el Instituto N° 20 de Junín y al terminar la carrera, hice la Licenciatura en Educación Fisica, con orientacion en Ciencias del Ejercicio, en la ciudad de Rosario y en la Universidad de Concepción del Uruguay, con el Dr. Juan Carlos Massa como director.

Una vez que terminé, mis primeros trabajos en Junín fueron en el Club Jorge Newbery, como ayudante de Gabriel López, quien habia sido 'profe' mio en la cátedra de fútbol. Fui ayudante del equipo que participó en el Nocturno y en el torneo Federal (Argentino 'C') y cuando 'Gaby' se alejó del Club, me propuso -y acepté- que me quede un año más en Newbery, trabajando con el equipo para el torneo local. Posteriormente, Martín Funes me convocó y me llevó a trabajar a las divisiones inferiores de Sarmiento de Junín".

La incursión en básquet, junto a Daniel Jaule

Recordando su paso por las divisiones formativas del C.A.S., Renso amplió conceptos diciendo que "Estuve cinco años y siento un gran aprecio por Sarmiento. Luego me llamó Daniel Jaule, para que vaya a trabajar con él a México (en el equipo Jefes de Torreón) y acepté, fue un camino diferente para mi, un gran desafío. Daniel (Jaule) confió en mi y siempre le agradezco; jugamos un gran torneo allá y al regresar, me surgió la chance de ir a trabajar a Rosario Central, en las inferiores de futbol".

Sobre su paso por las formativas de la institución "Canalla" rosarina, el entrevistado manifestó:

"A Central me llevó Lucas Maggiolo, con quien habíamos trabajado en las divisiones juveniles de Sarmiento de Junín. El fútbol siempre fui mi pasión y acepté gustoso esa gran oportunidad, para trabajar con grandes entrenadores , poder aportar lo mío y seguir creciendo en lo profesional. Realizamos un excelente trabajo, investigamos mucho y hasta hicimos un libro, con Maggiolo, Pablo Vargione y Raúl Festa. Culminamos los campeonatos de inferiores logrando la Copa Challenger, al ser la institución que más puntos acumuló sumando los de todas las categorías y fue la primera vez que la obtuvo un Club del interior del país. Varios jugadores del actual plantel profesional de Rosario Central fueron parte de ese proceso de fomativas".

Destacó: "Integró un cuerpo técnico muy profesional"

Luego de destacar que "Cada vez que vengo a Junín me reencuentro con mis afectos, mis raíces, disfruto en familia y con quienes aprecio mucho, así que soy feliz al regresar", Renso habló de su llegada al Atlas mexicano.

Manifestó que "El proceso en Atlas se inició con el objetivo de salvar al equipo del descenso, algo que parecía complejo, y se logró. Ya en el segundo torneo terminamos sextos y entramos a la Liguilla. En el siguiente certamen terminamos segundos, detrás del América y luego fuimos campeones de la Liguilla, en los play-off. Integro un cuerpo técnico muy profesional, con muchos jugadores de corta edad en el plantel. A mi me recomendaron para trabajar como ayudante de Javier Bustos, el preparador físico principal de Primera, y así se inició mi camino en el fútbol profesional. Seguiré trabajando junto a Bustos en el cuerpo técnico que encabeza Diego Cocca".

Cerrando la charla, Renso Valinoti se autodefinió como "Un apasionado de la Ciencia del Ejercicio" y agradeció a "Varias personas valiosas que se cruzaron en mi camino. Entre ellos a Gabriel López, Jorge Funes, Hernán Morón, Martín Funes, Lucas Maggiolo y Javier Bustos. Estaré siempre agradecidos de todos ellos", finalizó.