En enero reanudan el nocturno de fútbol femenino de la Liga Deportiva del Oeste

El pasado jueves se cerró la disputa de partidos del 2021 del certamen nocturno de fútbol femenino "20° aniversario de la UNNOBA", nombre que recuerda las dos décadas del inicio de actividades de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, con sedes en nuestra ciudad y en Pergamino.

Este campeonato se va a reanudar en enero, recordándose que se cuenta con la participación de once equipos afiliados a la Liga Deportiva del Oeste, organizadora de la competencia, y dos conjuntos invitados: Social y Deportivo General Pinto y Juan El Bueno, de Los Toldos.

Tras el acto inaugural que se realizó en cancha de Defensa Argentina, comenzó el torneo y en esa primera jornada, en cotejos de Primera, el equipo de la UNNOBA venció 5 a 1 a Juan El Bueno de Los Toldos y Jorge Newbery superó 2 a 0 a Defensa Argentina, mientras que por la segunda fecha, en categoría Sub-17, Villa Belgrano venció 1 a 0 a Mariano Moreno y Sarmiento goleó 4 a 0 a Rivadavia de Junín, quedando libre Villa Belgrano.

Continuando con la competencia, se jugaron dos encuentros de Primera el pasado jueves 23, como anticipó Democracia. Fue por la zona 2 y en el estadio "Omar Atondo" del Club River Plate, y allí, las locales perdieron 4 a 0 ante Sarmiento.

Los tantos del "verde" fueron anotados por Justina Rossa, Isabella Alonso, Morena Iraola y Lourdes Palavecino, en encuentro que arbitró Oscar Bono, asistido desde las bandas por Joaquín Marchetini y Melina Eizaguirre.

Con la misma terna arbitral, seguidamente igualaron 2 a 2 Villa Belgrano (empató definitivamente en tiempo de descuento) y uno de los elencos de la zona invitados, Social y Deportivo General Pinto.

Las de la vecina ciudad, debieron regresar de madrugada a su localidad en dos trafics, ya que se rompió el micro que las trasladó desde General Pinto, anotaron sus tantos por medio de Lucía Maldonado y Luciana Prieto, mientras que para Villa Belgrano marcaron Sofía Montenegro y cuando el encuentro finalizaba, lo igualó definitivamente Anyelina Fagúndez.

Así formaron los equipos

Villa Belgrano: Abril Gatti; Candela Amaya, Leticia Perrone, Melina Molina, A. Fagúndez y Celina Palacios; Camila Molina, Rocío Ballejos, Milagros Suárez, S. Montenegro y Norma Molina. D.T.: Cristian Contreras. Sup.: Narela Acosta, Ludmila Marchetini, Guadalupe Calderone, Tiara Lucero y Giuliana Zapata.

Deportivo Pinto: Melina Elisei; Antonella Finelli, Brisa Piccardo, Romina Suárez, Griselda Britos y Mariana Gómez; Liria Fernández, Daniela Penedo, Virginia Campana, L. Maldonado y L. Prieto. D.T.: María Andrea Cataldo. Sup.: Claudia Guagnini, Lucila Marcelo, Jennifer Fernández, Agustina Cabana, Milagros García y Diamela Trejo.

Como sigue

El campeonato de Primera, ya en 2022, tendrá este programa de encuentros previstos, en ambos grupos:

Zona 1, segunda fecha: B.A.P. vs. Jorge Newbery; Rivadavia de Junín vs. UNNOBA y Juan El Bueno ante Defensa Argentina.

Tercera: Jorge Newbery ante Juan El Bueno; Defensa Argentina vs. Rivadavia de Junín; y UNNOBA vs. B.A.P.

Cuarta: Jorge Newbery vs. UNNOBA, B.A.P. contra Defensa Argentina y Rivadavia de Junín ante Juan El Bueno.

Quinta y última fecha: Jorge Newbery ante Rivadavia de Junín; Juan El Bueno vs. B.A.P. y Defensa Argentina contra la UNNOBA:

Por la zona 2, la segunda fecha enfrentará a River Plate vs. Mariano Moreno; Rivadavia de Lincoln vs. Villa Belgrano y Deportivo Pinto contra Independiente, quedando libre el elenco de Sarmiento



Tercera fecha: Independiente ante Rivadavia de Lincoln; Villa Belgrano vs. River Plate y Mariano Moreno ante Sarmiento. Libre quedará el conjunto de Social y Deportivo General Pinto.

Cuarta: Sarmiento ante Villa Belgrano; River Plate vs. Independiente y Rivadavia de Lincoln contra Deportivo Pinto. Libre: Mariano Moreno.

Quinta: Deportivo Pinto vs. River Plate; Independiente ante Sarmiento y Villa Belgrano vs. Mariano Moreno. Libre: Rivadavia de Lincoln.

Sexta: Mariano Moreno vs. Independiente; Sarmiento ante Deportivo Pinto y River Plate vs. Rivadavia de Lincoln. Libre: Villa Belgrano.

Séptima y última fecha: Rivadavia de Lincoln vs .Sarmiento; Deportivo Pinto ante Mariano Moreno y Villa Belgrano vs. Independiente. Libre quedara River Plate.