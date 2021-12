Nicolás Valentini: “Se nos dio todo y tuvimos un gran 2021 con Boca”

Paraná. Boca visita a Patronato en el marco de la fecha 13. Van 15 minutos del complemento. El juninense Nicolás Valentini está sobre la línea de cal pronto a ingresar al campo de juego. El 8 de mayo de 2021 no será un día más en su vida deportiva.

En el mismo año que le tocó firmar contrato como profesional; perdió una final de Reserva ante Sarmiento; y gritó campeón y súper campeón de la divisional. Asimismo, tuvo roce internacional, tanto con la Primera como con la Reserva. Un año que aún no terminó y que puede tener más sorpresas.

En un diálogo exclusivo con Democracia, Valentini recordó sus inicios en nuestra ciudad, abordando sus pasos por RiverPlate y el Verde, los dos años en la pensión del Xeneize y su consolidación como futbolista del plantel de Sebastián Battaglia.

-¿Qué balance haces de la Reserva en el 2021?

-Fue un año muy bueno, tanto a lo largo del torneo como en la última final que jugamos contra Sarmiento. Se nos dio todo, fuimos eficaces y jugamos muy bien. Un balance muy positivo.

-¿Qué se siente ser el súper campeón?

-Es un privilegio muy grande, es algo que buscamos siempre y nos esforzamos para eso. Perdimos la primera final contra Sarmiento que, para mí, tuvimos que haberla ganado porque en el torneo habíamos sacado 11 puntos de diferencia.

-¿Había quedado una espina clavada?

-Sí, y en lo personal, no me había sentido muy bien en la primera final. No podía ir público y había personas de Sarmiento gritando y no estuve cómodo. En el último partido estuvimos más enchufados.

-¿Es especial enfrentar a Sarmiento?

-Es un equipo en el que jugué antes y le tengo mucho afecto, pero yo intento ser lo más profesional posible: me pongo la camiseta de Boca y no me importa quién esté enfrente.

-¿Qué se siente estar en uno de los mejores clubes en el mundo?

-Es un orgullo grande. Hay momentos en los que te acostumbrás y no sabes dónde estás. Hay que tener siempre los pies sobre la tierra y no regalar nada.

-¿El roce internacional se siente distinto a la dinámica de juego en la Argentina?

-Sí, igual en nuestro país hay muy buenos futbolistas en las inferiores y Reserva. Sin embargo, cuando nos fuimos afuera se notaba la diferencia de calidad e intensidad. Jugamos un campeonato en China, en el que nos enfrentamos al Santos de Brasil en la final, y tenían un juego más vistoso. Los brasileros tenían mucha calidad.

-¿Cuál fue el futbolista o referente de Primera que más te habló?

-Marcos Rojo. Sobre todo, cuando debuté en Primera que entré por él y me dio varios consejos. Un fenómeno.

-Desde chiquito eras hinchas de Boca: ¿Por qué y por quién?

-Toda mi familia era fanática y a mí de chiquito me gustaba el fútbol. Por eso, enseguida me pusieron la de Boca. No había opción.

-¿A qué jugador admirabas de chiquito?

-A Carles Puyol, el central del Barcelona. Me gustaba la garra que tenía para ir a cada pelota y creo que por eso fue lo que fue: capitán, durante varios años, del Barcelona campeón de todo.

-¿Hoy en día qué jugador te representa a nivel internacional?

-Siempre me llamó la atención Sergio Ramos. Intento copiar sus movimientos en la parte defensiva y tiene mucha personalidad.

-¿Qué significó la firma de tu primer contrato como profesional?

-Fue un sueño cumplido por todo mi esfuerzo ,el de mi familia y de todas las personas que apoyaron. En ese sentido, fue una emoción muy grande.

-¿Qué hiciste con tu primer sueldo?

-No te voy a decir, como todos, que se lo dieron a las familias. En mi caso, me compré ropa: un par de zapatillas y una remera.

-¿Te costó adaptarte a la pensión de Boca?

-Me adapté bastante rápido y se volvió mi segunda casa. Apenas llegué me hicieron sentir cómodo y, de esa forma, me adapté fácilmente. Es para resaltar el lugar de mis compañeros y las personas que forman parte de la pensión. Desde que llegué hasta que me fui me dieron lo mejor.

-¿Alguna vez pensaste en abandonar el fútbol?

-Un montón de veces. Muchas veces uno tiene millones de problemas y piensa en esa posibilidad. Soy un apasionado por el fútbol y mi familia me ayudó mucho. Es complicado estar solo, lejos de casa, con tan solo 14 años. Luego vino la firma de contrato y eso te da fuerzas para seguir.

-¿Cómo es la vida de un jugador de fútbol profesional?

-Te da y te saca muchas cosas. Pierdo tiempo con mi familia y amigos, no puedo salir o mostrarme tanto como salen todos ellos. Después, obviamente, te da otras cosas que son lindas, como el torneo de Reserva.

-¿Cómo es un día en la vida del Coco Valentini futbolista profesional?

-Me levanto a las 7, voy al predio que tiene Boca en Ezeiza y hago un poco de gimnasio. Entrenamos a las 9, como en el club, donde es obligatorio el almuerzo; duermo una siesta en mi departamento y vuelvo a ir al gimnasio a la tarde. A partir de las seis de la tarde tengo el día libre para juntarme con mis amigos o mirar alguna serie.

-¿Te hacen sentir reconocido cuando caminas por las calles en Buenos Aires?

-No. Salvo alguno que es fanático de Boca que me pide de sacarnos una foto.

-¿Y en Junín?

-Ya me conocen de hace mucho, entonces es lo mismo de siempre. Sin embargo, justo ahora, cuando empecé las vacaciones acá (en Junín), estaba tomando sol en la pileta y unos chicos chiquitos me empezaron a gritar para que me acercara y nos sacáramos una foto. Eso fue lo más loco que me pasó.

-¿Pensaste que hubieras hecho si no jugabas al fútbol de manera profesional?

-Hubiera estudiado. Me gustaba periodismo deportivo o algo relacionado.

-¿No pensás en hacerlo de manera paralela a lo que es hoy tu trabajo?

-Sí, me gustaría. El tema es que andaba muy jugado con el tiempo. Tendría que seguir alguna carrera, pero nunca me puse las pilas.

-¿Cómo es la vida en Buenos Aires?

-Hay personas a las que quizás le cuesta más. Yo me pude adaptar fácil porque me fui muy chico. La mayoría de la gente se va a los 18 a estudiar. Yo a los 14 estaba solo allá por el sueño de ser jugador.

-¿Y el mundo Boca?

-Lo tenés que vivir para entender. Es un mundo extraordinario. Te da muchísimas cosas y te hablo de mi caso, que siempre fui jugador de Boca, desde muy chiquito.

-¿Cómo fue conocer a Messi?

-Impresionante. Lo saludé y no le dije nada. Todo muy tranquilo porque no quería molestarlo.

-¿Aspiraciones para el futuro?

-Poder llegar a jugar en Europa y jugar un mundial.

-¿Qué liga europea te gusta?

-La liga italiana.

-¿Coqueteas/imaginas volver a vestir la casaca de Sarmiento en algún momento?

-Sí, no tengo ningún problema. No es algo que esté buscando ahora, pero en un futuro no tendría ningún problema.

-¿Seguís lo que pasa en el club?

-Miro Instagram. Sigo a la página y las diferentes actividades que: lo que hacen con los nenitos no tanto el fútbol.

-¿Cómo recordás tus inicios en “La Loba”?

-Nosotros jugábamos en el Club Social cuando éramos chicos y, más o menos a los doce años, me fui para “La Loba”. Tengo un lindo recuerdo al día de hoy. Un lindo club en el que compartí mucho con mis amigos y la pasé muy bien. Recuerdo a los profes José Torero, el Flecha Martínez y Mauricio Gianfracesco. Me ayudaron mucho y forman parte de lo que hoy soy.

-¿Y de tu paso por Sarmiento?

-También. Fue un empujón muy grande para jugar en AFA y ahí tuve la suerte de que me vieran en Boca. Al igual que con “La Loba”, tengo muy lindos recuerdos de Sarmiento. Un muy lindo club y estoy muy agradecido con ellos.

-¿Qué recuerdos guardas?

-Muchos y muy lindos: desde el primer partido en AFA cuando viajamos en colectivo para enfrentar a Ferro con un gran entusiasmo. El jugar en esa categoría y enfrentar a grandes equipos generaba mucha adrenalina. Fue en Novena cuando enfrenté a Boca y después me fui para ahí.

-¿El entrenador que más te haya marcado en el Verde?

-Pasaron muchos. Tuve la suerte de tener a varios coordinadores y entrenadores buenos. El que me ha ayudado mucho y también me puso de seis, cuando yo antes jugaba de cinco, fue Julián Coppolino.

Valentini tiene claro el recuerdo de sus inicios y cuánto le costó alcanzar este presente. Si bien la incertidumbre se genera en torno a su futuro futbolístico, será cuestión de tiempo que llegue el momento de dar el salto al fútbol europeo, al que él mismo quiere llegar.