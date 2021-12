Ping pong a Nicolás Valentini

-Una frase/ dilema de pila.

-El tiempo pone las cosas en su lugar.

-Mate o café.

-Mate.

-Ciencias Sociales o Económicas.

-Sociales.

-Vino o cerveza.

-Vino.

-¿Levanta más el jugador de fútbol?

-No, depende la parla.

-¿Vos no lo usaste?

-No.

-¿Por qué te dicen Coco?

-Por mi viejo. La verdad que no sé por qué le pusieron ese apodo. Creo que fue por una discusión que tuvo con una maestra llamada Coca.

-Un auto.

-R8 negro.

-Una película.

-La milla verde.

-Un libro.

-Cualquiera de (Eduardo) Sacheri.

-¿Por qué es peor descender que perder una final?

-Es lo peor que te puede pasar porque es así y punto. La final es una más que podés perder y no te cambia nada. Cuando te vas a la B es lo peor que le puede pasar a una institución.

-Un lugar para vacacionar.

-Pinamar.

-Coquito Valentini le tiene miedo a..

-A las agujas.

-¿Qué recuerdo tenés de tu pasado como golfista?

-Era muy chiquito cuando jugaba y me gustaba mucho ir. Era feliz.

-¿Te animas a jugar a Carlos Tévez hoy en día?

-No, debe jugar bien porque está metido ahí todo el día.

-Nicolás Valentini es..

-Un luchador.