Clubes buscan desplazar a Tinelli de la Liga Profesional

Un grupo de 15 clubes, sobre los 26 que compusieron la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en 2021, pidieron una reunión para mañana, con el objetivo de avanzar en la remoción de Marcelo Tinelli como presidente de la entidad.

Las entidades que firmaron la petición son Aldosivi de Mar del Plata, Lanús, Argentinos Juniors, Independiente, Gimnasia La Plata, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Colón de Santa Fe, Platense, Sarmiento y Central Córdoba de Santiago del Estero.

El fin de la convocatoria es tratar la "remoción del presidente de la Liga Profesional de Fútbol Argentino de AFA", a quien le achacan no haber cumplido con los objetivos previstos para la última temporada.

Por su parte, Boca, River, Racing, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Banfield, Newell's, Patronato, Talleres, Unión, Vélez y los recién ascendidos Tigre y Barracas Central no firmaron la petición.

Tinelli, principal apuntado por la maniobra, denunció ayer un "intento de desestabilización institucional" por parte de algunos dirigentes de clubes y dejó abierta la posibilidad de llamar a elecciones "en caso de que la institución lo considere necesario".

El reclamo principal estaría vinculado a la generación de ingresos por la venta de los derechos televisivos del certamen y a su posterior reparto, puntos sobre los cuales la gestión de Tinelli no habría cumplido con las expectativas.

Además del empresario y conductor de televisión, la estructura de la LPF se sostiene en su CEO, Francisco Duarte; en su director honorario, Eduardo Spinoza (Banfield); y en sus vices, Cristian Malaspina (Argentinos), Sergio Rapisarda (Vélez) y Hernán Arboleya (Lanús).

La Liga Profesional de Fútbol reemplazó en 2020 a la Superliga Argentina, surgida en 2017 y que estaba conducida por Mariano Elizondo, justamente cercano a Tinelli. El pedido para desplazar al conductor de TV pone el cierre a una año para el olvido para el presidente de San Lorenzo en uso de licencia, quien también es el principal sindicado por la crisis económica y deportiva que vive el Ciclón.