Erik Lescano: "No le encontramos la vuelta a la final, pero me quedo con el gran año que hicimos"

Sarmiento culminó un año glorioso en la división Reserva, que incluyó el título en la Copa de la Liga, obtenido a mediados de la temporada.

Sin embargo, la derrota frente a Boca, el jueves pasado en la final del Trofeo de Campeones, dejó una sensación ambigua en el seno del equipo conducido por Martín Funes, que se vio superado en el estadio Diego Armando Maradona frente a los dirigidos por Hugo Ibarra, que se impusieron sin discusión por 3 a 0.

Para el capitán del Verde, Erik Lescano, el traspié en La Paternal fue un golpe duro para el plantel, aunque el balance del ciclo arroja un saldo netamente positivo.

"Boca llegaba mejor a la final, sin dudas, no tanto a nivel preparación, pero sí anímicamente, ya que venía de sumar muchos triunfos en los últimos partidos. Creo que nos costó, no le encontramos la vuelta y un poco nos afectaron los malos resultados que veníamos trayendo. Era un partido en el que no había que cometer errores y los cometimos", lamentó Lescano, en diálogo con Democracia.

Asimismo, el mediocampista juninense admitió que la previa de la definición "no fue la ideal", teniendo en cuenta que el cuerpo técnico encabezado por Funes volvió a hacerse cargo del equipo días antes del partido, luego de cinco fechas al mando del equipo de Primera División.

No obstante, resaltó que el revés en el Trofeo de Campeones no quita que se trató de "un año histórico" para el club en la categoría.

"Fue una año muy largo, muchos chicos estamos desde septiembre del año pasado compitiendo sin parar. Quizás el contexto no fue el ideal, pero tampoco es excusa, porque este grupo ya venía trabajando desde antes", reflexionó.

"Me quedo con todo lo que hicimos durante del año. Muchos de nosotros veníamos peleándola en la Primera Nacional y creo que nos ayudó el salto a Primera y el envión anímico. Hay que quedarse con eso y saber que pudimos lograr un campeonato que nadie se imaginaba. Pensando en frío, fue algo histórico para Sarmiento, porque muchos clubes tienen muy buenos jugadores en Reserva, que son el futuro de la Selección Argentina y muchos de ellos ya están entrenando en las juveniles. Sarmiento les pudo jugar de igual a igual y les ganó", destacó, con énfasis en que "un partido no puede opacar el gran trabajo que se hizo durante el año".

Lo que viene

En pleno receso luego del fin de la competencia, Lescano ya palpita el arranque de la pretemporada, con ilusión de consolidarse en Primera División, luego de haber disputado algunos minutos en la última fecha del campeonato, frente a Argentinos Juniors.

"Espero el nuevo año con muchas expectativas. En los últimos tiempos, por distintas cuestiones, me tocó subir y bajar del plantel del Primera, pero en este 2021 me pude consolidar, tuve minutos en la Liga Profesional y eso me da la ilusión de ir por más", concluyó.

____________________________________

Mirá TeleJunin en vivo