Por la lluvia, se suspendió Ambos Mundos-Origone FC, y esta noche habrá dos partidos del Torneo Nocturno

Las intensas lluvias de ayer por la tarde obligaron a suspender el encuentro entre Ambos Mundos y Origone FC, previsto para anoche en la cancha del Tricolor, por la primera fecha de la Zona B del Torneo Nocturno "Copa Nelson Francho Benito", organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

La organización resolvió cancelar el partido que estaba programado para las 21.45 y se jugará esta noche, en el mismo horario y sede. Del mismo modo, y tal como estaba pautado previamente, también jugarán esta noche River Plate y Mariano Moreno, en el estadio de La Loba, por la primera jornada de la Zona A. Además, habrá partidos correspondientes a las categorías formativas.





Mañana, por su parte, también habrá dos partidos, a partir de las 21.45: en la cancha de Moreno, Rivadavia de Junín y Villa Belgrano reeditarán la última final del Torneo Apertura; y, al mismo tiempo, pero en El Coliseo, Rivadavia de Lincoln recibirá a Deportivo Baigorrita, en el cierre de la primera jornada del certamen.

La previa

En el doble duelo de esta noche habrá presencia de los dos finalistas de la última edición del Torneo Nocturno. Ambos Mundos, vigente subcampeón de la competición, buscará iniciar con el pie derecho en el campeonato que mejor le sienta en el calendario de la Liga del Oeste.





Del otro lado estará Origone FC, que tuvo un buen final de Torneo Apertura, con una sensible mejora en su rendimiento, aunque no le alcanzó para meterse en los cuartos de final.

Por su parte, Mariano Moreno, vigente campeón del Nocturno, vive un gran presente en el Torneo Federal Regional Amateur, en el que ya está clasificado para la segunda fase y recibirá el sábado próximo a Barracas de Colón, en el estadio Raúl "Vasco" Barcelona.

En el plano local, viene de un mal paso por el Apertura, luego de varias bajas de peso en la lista de Buena Fe con relación al título del Nocturno. Ahora, con una formación alternativa a la que compite el campeonato del Consejo Federal de AFA, intentará reivindicarse en la Liga.

No tendrá un inicio fácil, ya que del otro lado estará River Plate, ya sin Daniel Cangialosi como entrenador. La Loba llega al debut en el Nocturno luego de un aceptable desempeño en el Apertura, certamen en el que alcanzó los cuartos de final y quedó eliminado a manos de Villa Belgrano, que a la postre sería el campeón.

Programación de partidos:

Hoy:

Primera

Horario Estadio Partido

21.45 Ambos Mundos Ambos Mundos vs Origone FC

21.45 River River vs Moreno

Formativas:

Hoy:

Horario Estadio Partido Categoría

19.30 A. Mundos A. Mundos vs Origone FC 2008

20.30 A. Mundos A. Mundos vs Origone FC 2011

____________________________________

Mirá TeleJunin en vivo