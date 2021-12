Tras la clasificación de Moreno y Rivadavia, quedaron definidos los cruces del Federal

El Torneo Regional Federal Amateur ya tiene definido su cuadro de la segunda fase en la Zona Pampeana Norte, luego de haberse completado la instancia de grupos.

Por la Liga Deportiva del Oeste, son dos los clubes que tienen asegurado su lugar en la segunda rueda -Mariano Moreno y Rivadavia de Lincoln-, que se disputará el próximo sábado 18 y el miércoles 22, en formato de eliminación directa a partidos de ida y vuelta.

El Consejo Federal confirmó a los 16 equipos que protagonizarán la nueva fase: 14 corresponden a los clubes que terminaron en el primer y segundo puesto de cada uno de los siete grupos de la Zona Pampeana Norte, mientras que los dos cupos restantes se completaron con los dos mejores terceros.

En esta instancia, Rivadavia de Lincoln comenzará como visitante la serie, el próximo sábado frente a Juventud de Pergamino, mientras que Moreno será local de Barracas de Colón. Luego, el miércoles 22, se invertirán las localías, para la definición de la serie. Una vez superada la segunda fase, habrá un parate hasta el 9 de enero, cuando se dispute la tercera fase del certamen clasificatorio al Torneo Federal A.

Calendario

Etapa final:

Segunda fase -> 18 y 22 de diciembre de 2021

Tercera fase -> 9 y 16 de enero de 2022

Cuarta fase -> 23 y 30 de enero de 2022

Quinta fase -> 6 y 13 de febrero de 2022

Cruces segunda fase:

Alumni de La Plata vs Zoe de Escobar

Unidos de Olmos vs Metalúrgico de Escobar

Sportivo Baradero vs Malvinas de Escobar

Colón de Chivilcoy vs Estrella de La Plata

Compañía General Salto vs SAT Luján

Mariano Moreno (Junín) vs Barracas de Colón

Rivadavia de Lincoln vs Juventud de Pergamino

El Linqueño vs Colonial de Ferré