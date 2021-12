Fernando Chiófalo: "Tuvimos un cierre de año muy malo y somos varios los responsables"

De aquellas imágenes de fiesta y celebración por el histórico ascenso de Sarmiento a la Liga Profesional, en enero pasado, a esta actualidad de preocupación por los malos resultados en el tramo final del campeonato, y la tabla del descenso apremiando al equipo de Junín, apenas transcurrieron unos cuantos meses.

Pero en el universo del fútbol, el pasado de gloria siempre queda relegado a una dimensión lejana frente al presente de la derrota y la frustración. Así lo entiende también el presidente del Verde, Fernando Chiófalo, quien, si bien destaca al año 2021 como "lo mejor de la historia" del club, no deja de admitir que el desenlace del torneo que acaba de culminar, en el que el conjunto juninense apenas logró un punto de los últimos 21 en juego, lo dejan "sin margen de error" de cara al inicio de la próxima temporada.

En diálogo con Democracia, la máxima autoridad de la Comisión Directiva sarmientista habló de la película completa del último año y también de la foto del final del interinato de Martín Funes como entrenador, quien ya dejó su lugar al próximo DT, Israel Damonte, quien arribará en pocas horas a la ciudad, para asumir la difícil misión de mantener al equipo en Primera.

-Este año fue posiblemente el más exitoso en la vida deportiva de Sarmiento, ¿el final lo empaña un poco?

-Diría que este año fue de lo mejor de la historia del club. Lo empezamos con el ascenso a Liga Profesional con el título de Primera Nacional, que lo buscamos mucho, y a mitad del año conseguimos el título en la división Reserva, que coronó una forma de trabajo que viene de hace mucho tiempo.

Siempre digo que un título de Primera, que es muy difícil también, quizás se puede lograr con un buen presupuesto o acertando con algunos jugadores en el mercado de pases. Pero lo de Reserva es un trabajo que viene desde las escuelitas, de muchos años coacheando jugadores, es un proceso largo, de ocho a diez años, por eso es muy importante.

Pero, lamentablemente, cerramos mal la temporada. Hasta la fecha 31 -es decir, hasta el partido contra Arsenal de Sarandí por la jornada 19, contabilizando las 12 fechas de la Copa de la Liga Profesional del primer semestre- veníamos con una campaña dentro de lo planificado, con algunos desaciertos arbitrales y otros malos resultados, pero con un año aceptable.

Sin embargo, las últimas fechas nos complican el futuro de Sarmiento, nos dejan sin margen de error en el próximo libro de pases. Fue un cierre muy malo, con un punto sobre 21.

"Damonte llega este miércoles y tenemos mucho trabajo por delante".

-¿Pudieron analizar qué pudo haber fallado? ¿Tuvo algo que ver el cambio de entrenador (la salida de Mario Sciacqua y el interinato de Funes)?

-Son distintas cosas que hay que charlar, seguramente hubo errores en decisiones nuestras, el tema de los entrenadores y también una baja en el nivel de algunos jugadores. En definitiva, un mes y medio muy malo.

Creo que somos varios los responsables. Si cuando se logran cosas importantes, se dice que el club vive un buen clima y es todo mancomunado, entonces ahora es lo mismo. Tuvimos errores de todos lados, algunos más pequeños y otros más groseros, y cada uno sabrá qué porcentaje le corresponde.

-¿Qué evaluación hacen de los jugadores que han llegado al club durante este año? ¿Algunos de los que finalizan su vínculo tendrán chances de seguir?

-Es un tema que habrá que evaluar entre quienes tomamos decisiones, tanto con (el manager) Mariano (Sardi) y el nuevo cuerpo técnico. Se estudiarán los rendimientos y a partir de ahí tomaremos las decisiones que haya que tomar.

"Los puntos en la tabla manejan el fútbol, le guste a quien le guste".

-¿Cuándo llega Israel Damonte a Junín?

-Este miércoles (por mañana). Así que nos reuniremos, evaluaremos lugares de trabajo para la pretemporada, incorporaciones, bajas. Tenemos mucho trabajo por delante.

-¿Por qué se decidieron por él como nuevo entrenador?

-Tuvimos varias reuniones con distintos cuerpos técnicos, nos gustó su perfil, su personalidad, pedimos referencias. Después nos juntamos con él, conversamos bastante y nos pareció que era una opción interesante para este momento de Sarmiento.

-Martín Funes intentó implementar una idea distinta de la que venía desarrollando el equipo con Sciacqua, pero quizás no logró consolidarla completamente en los partidos que le tocó dirigir, ¿esperaban más desde lo futbolístico?

-Lo que pasa es que los puntos en la tabla manejan el fútbol. Le guste a quien le guste, son los puntos los que te hacen preocupar o ilusionar.

Busco puntos, más allá de una identificación deportiva, Sarmiento necesita puntos porque estuvo muchos años luchando para llegar a esta categoría y la única forma de mantenerse es con puntos, esa es la prioridad. Podemos jugar lindo, pero si no sumo, no logro los objetivos. En esta última parte del campeonato no logramos puntos y ahora estamos en una situación complicada.

"Hay que disfrutar de estar en Primera, hay cientos de clubes en Argentina y estamos en la elite".

-El jueves Sarmiento juega contra Boca la final del Trofeo de Campeones de Reserva, ¿qué importancia tiene para ustedes el partido?

-Como toda final y, en este caso, otra vez contra uno de los grandes del país. Lograr el título significaría la confirmación del proyecto Sarmiento, que comenzó hace 16 años, cuando agarramos el club.

Es un partido importante y lograr el título nos daría la tranquilidad de que el camino que hemos seguido en todo este tiempo ha sido el correcto.

-Con respecto a los nombres que pueden llegar el año que viene, dieron señales de que lo de Lisandro López se puede llegar a concretar. También hubo versiones sobre contactos con Carlos Tévez, ¿qué hubo de cierto?

-De realidades hablo. Con Lisandro López tengo muchas expectativas y creo que se puede llegar a definir esta semana. Después, sobre rumores que tira gente aburrida, que parece que no tiene otra cosa que hacer, no gasto tiempo en hablar.

-¿Cuál es el mensaje de la dirigencia para el hincha y el socio de Sarmiento, ahora que ve al equipo complicado en la tabla de los primedios?

-Que siga creyendo en este proyecto, que no tiene que ver con un nombre, un técnico o un jugador, sino con un proceso de mucho tiempo, una misma línea de trabajo de muchos años. La prioridad siempre es el club y mientras estemos al frente tomaremos las decisiones que haya

Hay que disfrutar de estar en esta categoría, hay cientos de clubes en el país y estamos en la elite, en un club como el nuestro, con mucha necesidad de estructura y socios. No hay que olvidar que desde 2014 hasta hoy son más de cuatro años que estuvimos en Primera.

-¿Está para mantener la categoría Sarmiento el año que viene?

¡Por supuesto! No tengo ninguna duda de que sí. Estoy convencido de que Sarmiento va a seguir en la Liga Profesional.

