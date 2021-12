Funes se fue sin dar su última conferencia de prensa y ya piensa en la final de Reserva

Martín Funes, ya formalmente exentrenador del plantel de Sarmiento en la Liga Profesional, dejó ayer el estadio Diego Armando Maradona sin realizar su última conferencia de prensa, antes de dejar el cargo al que asumió de manera interina, luego de la salida de Mario Sciacqua.

La derrota frente a Argentinos Juniors, por 2 a 0, fue el final de su breve ciclo de cinco partidos al frente del primer equipo del Verde. El próximo jueves, volverá a La Paternal, al mismo escenario en el que ayer condujo a Sarmiento en la máxima categoría del fútbol nacional por última vez, para guiar una vez más al equipo de Reserva, en el partido frente a Boca, por el Trofeo de Campeones de la división.

Será una suerte de revancha para Funes, campeón con la Reserva a mediados de este año, que podría terminar al año festejando una vez al mando del equipo con el que logró una conquista histórica para la institución.

En la Liga Profesional, las cosas no le salieron como esperaba: en cinco fechas dirigidas, no pudo lograr triunfos, apenas empató un partido y perdió en las restantes cuatro ocasiones. Además, pese a su predilección por el juego ofensivo a base de la tenencia del balón, el equipo solo pudo convertir un gol durante su breve gestión, en la derrota 2 a 1 como local ante Talleres de Córdoba.

No obstante, Funes dejó su sello en la Primera División, a través de la inclusión en el plantel principal de varios de los jugadores a los que dirigió en Reserva, que lograron sumar minutos en el tramo final del campeonato, como Julián Brea, José Tomino, Eric Lescano y Fermín Antonini.

Contra Boca, ¿con lo mejor?

Para la finalísima del próximo jueves contra el Xeneize, se espera que estén presentes desde el arranque varias de las principales figuras del equipo campeón de Reserva en el torneo de julio pasado -tras derrotar precisamente a Boca en la final disputada en el estadio Florencio Sola-, que luego ganaron protagonismo en Primera División, en el segundo semestre.

De esta forma, no se descarta que jugadores como Brea, Tomino e incluso Federico Paradela y Luciano Gondou puedan ser convocados para disputar el encuentro ante los dirigidos por Hugo Ibarra, en el partido que definirá al campeón de año.