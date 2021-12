Sarmiento perdió contra Argentinos Juniors en la despedida de Martín Funes como DT

Argentinos Juniors asestó ayer un nuevo golpe a Sarmiento, en La Paternal, y lo derrotó por 2 a 0, en la última fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El Verde cayó sin objeciones, en la despedida de Martín Funes como DT, y se aseguró iniciar la temporada 2022 apremiado por la tabla de los promedios, obligado a una cosecha mucho más abultada de puntos que la de este año, si pretende permanecer en Primera División.

El Bicho de La Paternal, que pese a la victoria vio frustrado su objetivo de llegar a la próxima Copa Sudamericana, superó al equipo de Junín en el principal rubro pregonado por Funes desde su primer día como entrenador del plantel profesional, tras la salida de Mario Sciacqua: la tenencia de la pelota.

El equipo local manejó los hilos del juego a su completa voluntad, aunque sin profundidad en los metros finales, hasta el último cuarto de hora del encuentro. Por izquierda, Elías Gómez, Fausto Vera y Gabriel Carabajal complicaron en todo momento por la banda custodiada por Martín García.



Sin embargo, los avances casi siempre morían en centros anunciados, sin otro destino posible que el de las manos del arquero Manuel Vicentini. Por derecha, intentaban lo propio Gabriel Florentín y Nicolás Reniero, pero a la hora de apostar al juego aéreo para encontrar al paraguayo Gabriel Ávalos chocaban contra la solvencia de los centrales José Tomino y Federico Mancinelli.

En su última función como director del conjunto sarmientista, Funes volvió a apostar por el triángulo ofensivo integrado por Julián Brea, Jonatan Torres y Luciano Gondou. No obstante, sin demasiado peso en el mediocampo, el cuadro de Junín volvió a reiterarse en pelotazos largos de los centrales hacia la línea de atacantes, una fórmula exprimida al máximo por el Verde durante el semestre, casi siempre con balance negativo.

No apareció Sergio Quiroga, ni tampoco Gabriel Alanís, encargados de la generación de juego en la zona media, más allá de apariciones puntuales que no pasaron de la ilusión.

Los dos avances más concretos para Sarmiento en la primera mitad fueron remates de media distancia, uno de Alanís, desviado, a los 11 minutos, y otro de Brea, retenido por el arquero Lanzilotta, más allá de la frontera de los 30.

Argentinos tampoco creaba peligro real en el arco de Vicentini. A los 33, un centro de Ávalos terminó en un mal cierre de Mancinelli, en una de las pocas imprecisiones que mostró en el partido, y un remate débil de Vera, directo a las manos del guardameta.

En el segundo tiempo, aparecieron las jugadas más concretas. A los 7, un tiro libre ejecutado por Elías Gómez forzó el rebote largo de Vicentini, la pelota le quedó a Florentín, quien volvió a enviarla al área, y en el camino cabeceó Kevin Mac Alliser, para cambiar la trayectoria, y el balón terminó dando en el palo derecho.



Sarmiento también tuvo su oportunidad para pasar al frente en el marcador: fue con una jugada de izquierda a derecha, que comenzó con un pase de Brea a Torres, que el centro delantero tocó de taco Quiroga, y luego el chaqueño abrió por la derecha para el ingresado Guido Mainero, quien la colocó de emboquillada por arriba de Lanzilotta, pero salvó Mac Allister en la línea, de cabeza.

El Bicho de La Paternal siguió controlando la pelota y el ritmo del juego, pero sin capacidad para resolver las jugadas en ataque. A los 27, Ávalos aguantó la pelota de espaldas en el mediocampo, con la marca encima de Mancinelli y descargó para el ingresado Mateo Coronel, que le ganó el mano a mano a Tomino y remató al medio, para motivar una nueva reacción de Vicentini.

Hasta que, a los 34, Argentinos encontró en el banco de suplentes la llave para abrir el marcador: el juvenil Matías Galarza, una de las figuras de la cancha, envió el centro al segundo palo para que otro de los ingresados, Emanuel Herrera, cabeceara sobre la marca de Fermín Antonini -que había entrado en lugar de Martín García-. La pelota dio en el palo izquierdo y Mateo Coronel se anticipó a los defensores sarmientistas y puso el 1 a 0.

El gol en contra afectó anímicamente al equipo de Funes, que ya no tuvo respuestas. Ya con el tiempo cumplido, otra gran jugada de Galarza, que aguantó la férrea marca de Bravo, terminó con una habilitación para el paraguayo Ávalos, quien superó a Tomino para entrar al área y definir con un remate potente y cruzado, ante la salida de Vicentini.

No hubo tiempo para más

Fue el cierre del interinato de Funes, con apenas un punto en cinco presentaciones y muchas preocupaciones de cara a lo que viene. En el transcurso de la semana, llegará su sucesor, Israel Damonte, para firmar su contrato y hacerse cargo del equipo, en la pretemporada. El nuevo DT ya tuvo un adelanto del desafío que le espera el próximo año: lo vio en vivo y en directo, desde un palco del Diego Maradona.