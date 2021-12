Independiente y Sarmiento se enfrentan en el partido inaugural del Torneo Nocturno 2021-2022

Con ilusiones renovadas, luego del paso frustrado por el Apertura, Independiente y Sarmiento se medirán esta noche, desde las 21.45 en el estadio Raúl "Vasco" Barcelona, en el partido inaugural del Torneo Nocturno 2021-2022.

El certamen, organizado por la Liga Deportiva del Oeste, llevará el nombre de Copa Nelson Francho Benito, en homenaje al histórico expresidente del Verde, y se disputará tanto en Primera División como en las categorías formativas.

La jornada inicial tendrá lugar en la cancha del Club Mariano Moreno, en la que el Rojo y el Verde animarán el primer duelo de la máxima división. Previamente, habrá dos partidos de inferiores entre ambos equipos: a las 19.30, se enfrentarán en la categoría 2008, y luego, a las 20.30, en la 2011.

Nueva oportunidad

En lo que respecta a la Primera, Sarmiento e Independiente tendrán una nueva ocasión para volver a pelear en los primeros planos de la liga local, luego de la discreta actuación que tuvieron en el pasado Torneo Apertura 2021, en el que los dos cuadros quedaron afuera de los cuartos de final.

La actividad continuará el lunes, cuando debuten Jorge Newbery y Defensa Argentina, en el estadio del Aviador. El martes, por su parte, llegará el estreno de Ambos Mundos y Origone FC, en la cancha del Tricolor.

El miércoles, medirán fuerzas River y Moreno, en la sede de La Loba, y el jueves serán dos los partidos que pongan el broche a la primera fecha: en el "Vasco" Barcelona, Rivadavia de Junín y Villa Belgrano reeditarán la gran final del Apertura y, de manera simultánea, pero en El Coliseo de Lincoln, se medirán el local Rivadavia y Deportivo Baigorrita. El único equipo que quedará en la primera jornada es BAP.

Programación de partidos

Primera División

Hoy

Horario Estadio Partido

21.45 Moreno Sarmiento vs Independiente



Lunes 13:

Horario Estadio Partido

21.45 J. Newbery J. Newbery vs Defensa



Martes 14:

Horario Estadio Partido

21.45 Ambos Mundos Ambos Mundos vs Origone FC



Miércoles 15:

Horario Estadio Partido

21.45 River River vs Moreno



Jueves 16:

Horario Estadio Partido

21.45 Moreno Rivadavia (J) vs Villa Belgrano

21.45 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Dep. Baigorrita

Formativas

Hoy:

Horario Estadio Partido Categoría

19.30 Moreno Sarmiento vs Independiente 2008

20.30 Moreno Sarmiento vs Independiente 2011



Lunes 13:

Horario Estadio Partido Categoría

19.30 J. Newbery J.Newbery vs Defensa 2008

20.30 J. Newbery J.Newbery vs Defensa 2011

19.30 A. Mundos A. Mundos vs Origone FC 2006/2007

20.45 A. Mundos A. Mundos vs Origone FC 2009/2010

21.45 A. Mundos A. Mundos vs Origone FC 2012/2013



Martes 14:

Horario Estadio Partido Categoría

19.30 A. Mundos A. Mundos vs Origone FC 2008

20.30 A. Mundos A. Mundos vs Origone FC 2011

19.30 J. Newbery . Newbery vs Defensa 2006/2007

20.45 J. Newbery J. Newbery vs Defensa 2009/2010

21.45 J. Newbery J. Newbery vs Defensa 2012/2013



Miércoles 15:

Horario Estadio Partido Categoría

19.30 Defensa Sarmiento vs Independiente 2006/2007

20.45 Defensa Sarmiento vs Independiente 2009/2010

21.45 Defensa Sarmiento vs Independiente 2012/2013

19.30 River River vs Moreno 2008

20.30 River River vs Moreno 2011

19.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Villa 2006/2007

20.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Villa 2009/2010

21.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Villa 2012/2013



Jueves 16:

Horario Estadio Partido Categoría

19.30 Moreno Rivadavia (J) vs Villa 2008

20.30 Moreno Rivadavia (J) vs Villa 2011

19.30 Rivadavia (L) Rivadava (L) vs D. Baigorrita 2008

20.30 Rivadavia (L) Rovadaova (L) vs D. Baigorrota 2011.