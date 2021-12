Antes de la final ya se habla de un sucesor de Battaglia

Boca buscará conquistar su segundo título del año cuando enfrente en la final de la Copa Argentina a Talleres de Córdoba dejando atrás los altibajos que tuvo bajo la conducción de Sebastián Battaglia. Pero en este marco, después del mal desempeño de su equipo en el empate del fin de semana con Arsenal (1- 1), que va último en la LPF, comenzaron a sonar algunos nombres que manejaría el Consejo de Fútbol xeneize en caso de que abandone el cargo.

En este sentido, siguen las especulaciones con respecto al futuro del entrenador, y el periodista Sebastián Vignolo anticipó el posible nombre que tendría en mente Juan Román Riquelme: Luis Zubeldía.

El empate 1 a 1 ante Arsenal de Sarandí evidenció nuevamente que las cosas no andan bien. Esto se sumó a los casos de intoxicación días antes que le complicaron los planes al técnico antes del encuentro ante Newell’s en La Bombonera. Sin embargo, lo positivo es que se logró uno de los objetivos del semestre como lo fue clasificar a la Copa Libertadores 2022.

“Supongamos que Battaglia se va, o le dicen que hasta acá llegó o él mismo dice hasta acá llegué. ¿Qué técnico puede contratar Boca? Hoy contaba Roberto Leto que a (Luis) Zubeldía le dijeron que no arregle con San Lorenzo, que tal vez la semana que viene arregla con Boca”, aseguró el conductor de ESPN F90 en medio del debate por el futuro del técnico “Xeneize”.

RUGGERI, CONTRA EL VESTUARIO DE BOCA

Por su parte, el ex futbolista del club, Oscar Ruggeri, arremetió contra Riquelme y defendió al actual entrenador auriazul.

“Las cosas que pasan en Boca no dejan dirigir ni a Guardiola. Si un tipo viene borracho, si otro agarra los botines y se va a la mierda porque dice ‘no juego, me quiero ir a ver a mi mamá, a mi prima, no juego más en Boca’, ni Guardiola dirige a estos pibes. Si el vestuario no es sano, no tenés chance”, remató con una analogía con el entrenador del Manchester City junto a la situación que vivió el club con Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano.

Además, el campeón del mundo avivó la disputa con Juan Román Riquelme, con quien ya se cruzó semanas atrás. “Rojo es líder, pero hay que ver qué pasó en el vestuario. Cuando pasan cosas como la del micro, es muy grave. Si yo soy capitán del equipo y me hacés bajar del micro… Mirá que llamé jugadores de todos lados para ver qué opinaban: no hubo uno, de los veinte que llamé, que me diga ‘no pasa nada”.

RUSSO TIENE MUCHO QUE VER PARA ESTA FINAL

Sebastián Battaglia reconoció el buen trabajo de su antecesor, Miguel Russo, para que el equipo dispute hoy la final de la Copa.

“Russo tiene mucho que ver con esto por su trabajo anterior, especialmente cuando dejaron afuera a River, algo que siempre es bueno para Boca, y gracias a eso hoy estamos en una nueva final”, destacó Battaglia en diálogo con el sitio oficial de la Copa Argentina.

“Después vinieron otros rivales muy difíciles, todos muy complicados, y ya me tocó estar a mí acompañando el camino hasta esta final, así que trataremos de sacarla adelante para sumar otra estrella que sería muy importante para el grupo, para el club en general y para mi en particular”, apreció el técnico, quien se jugaría mucho hoy.