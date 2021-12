Martín Funes: "No hay nada decidido sobre mi futuro, porque no depende solamente de mí"

El DT de Sarmiento, Martín Funes, habló ayer en conferencia de prensa tras la derrota ante Talleres de Córdoba en el estadio Eva Perón, por 2 a 1, y se mostró "conforme" con el nivel que mostró el Verde, sobre todo en el primer tiempo del duelo por la fecha 24 de la Liga Profesional.

"En lo futbolístico, tanto el segundo tiempo contra San Lorenzo como el primer tiempo de hoy (por ayer) fueron bastante buenos. Se vieron muchas de las cosas que buscamos hacer. En lo anímico, por supuesto que se siente en una racha negativa, pero intentaremos revertirlo en el último partido con Argentinos Juniors", comentó el entrenador, que evitó pronunciarse sobre su continuidad en el cargo, al que llegó hace cuatro partidos, tras la salida de Mario Sciacqua.

"No tengo nada decidido porque no depende solamente de mí. Es lo mismo que dije el primer día. Es un interinato hasta el final del campeonato y después se verá", agregó el DT, que aún no consiguió ganar desde que está al frente del plantel profesional del equipo juninense.

Finalmente, Funes admitió que Talleres complicó a la defensa del Verde por las bandas, a través de los jugadores Enzo Díaz y el uruguayo Diego García, aunque consideró que sus dirigidos cumplieron su tarea con balance positivo.

"Me voy muy conforme con el primer tiempo, el segundo quizás no fue tan bueno. Perdimos el manejo de la pelota y no pudimos generar demasiadas chances. En la segunda mitad, Talleres no nos creó muchas situaciones de gol, pero sí nos manejó la pelota más de lo que nos hubiese gustado", concluyó.