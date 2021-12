Lisandro tal vez… ¿y Tévez?

La posibilidad de que el delantero de Racing, Lisandro López, llegue a Sarmiento para disputar la próxima temporada de la Liga Profesional, despertó expectativas en el público del Verde.

En las últimas horas, también se desató el rumor sobre la posible llegada del ex-Boca Carlos Tévez al conjunto de Junín, por lo que el mundo del fútbol sarmientista vive horas decisivas, de cara al inicio de una temporada en la que se jugará la permanencia en Primera División.

La llegada de "Licha" parece más firme y hasta el propio presidente Fernando Chiófalo señaló en declaraciones radiales sus intenciones de contar con el experimentado atacante.

"Sueño con sumar a Lisandro López y que, con toda su jerarquía y nivel europeo, pueda ayudar al crecimiento de Gondou y Torres", aseguró Chiófalo a TT Sports, aunque procuró mantener la cautela, teniendo en cuenta que el jugador de la Academia también podría colgar los botines, apenas culmine el campeonato.



"Lisandro dijo que iba a evaluar la posibilidad. No cerró las puertas ni dijo que sí. Está enfocado en poder clasificar a una copa con Racing, y cuando termine el campeonato va a darnos una respuesta", insistió el dirigente.

Con respecto a Tévez, la situación parece más complicada, ya que el exjugador de la Selección Argentina lleva varios meses inactivo y nunca dio pistas concretas de volver al ruedo profesional. En la Comisión Directiva del Verde aclararon que "no se sabe de dónde salió ese rumor", en referencia a las publicaciones que dieron cuenta de una supuesta propuesta del Verde al Apache.

Sin embargo, y aunque no se descarta una reunión en los próximos días, en el Verde aclararon que "nada se resolverá antes de que termine el campeonato".