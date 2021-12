Solidez, determinación y gran capacidad de adaptabilidad: así es el juego de Talleres

Bienestar: la palabra que condensa el presente de Talleres de Córdoba en un mundo del fútbol nacional, en el que rara vez se puede afirmar tal palabra. Lo fundamenta el acceso a la final de la Copa Argentina y el segundo puesto en la Liga Argentina, detrás de River Plate.

Apuesta y convicción a un modelo de juego, por parte de la dirigencia de la T, y puesto en práctica por el DT uruguayo Alexander Medina, quien llevó a la institución al primer puesto de la máxima categoría, durante seis fechas, y luego de 17 años en la historia del club (algo que no se daba desde 2004).

Asimismo, es para resaltar que el club se clasificó al evento más importante del continente como lo es la Copa Libertadores.

La incidencia del DT Alexander Medina

Como jugador, el “Cacique” Medina supo ser un potente delantero con pasos por varios equipos de Uruguay, los más destacados Liverpool y Nacional, por España, Cádiz y Racing Ferrol, por Chile en Unión Española, y por nuestro país en Arsenal de Sarandí. En 2018, tres años después de colgar los botines, se calzó el buzo de DT de Nacional para emprender su primera experiencia. Allí registró 34 victorias, 12 empates y 10 derrotas, con 86 goles a favor y 47 en contra. El promedio de rendimiento fue 67.86 %.

Se puede ver que es un entrenador muy enfocado en el ataque, encontrándose una relación a su experiencia como delantero, cuando tenía el arco contrario entre ceja y ceja. Por ello, es un DT que traslada ese concepto y prefiere jugar en el campo contrario, lejos de la valla propia. De hecho, en su presentación como entrenador de Talleres en el comienzo de la gestión, esbozó la siguiente frase: “¿Mi estilo de juego? Más de propuesta que de respuesta. Me gusta que mis equipos tengan la posesión y generen circuitos futbolísticos”. Su presente en la T es la segunda experiencia al mando de un equipo (y la primera fuera de su país).

El juego de la T

Talleres es un equipo al que le gusta hacerse del dominio del balón y desarrolla este aspecto como algo inherente a su estrategia. El juego de Talleres se resume en tres claves: remates de media distancia, velocidad en el ataque y repliegue defensivo. En defensa, el conjunto suele replegarse e involucrar a casi la totalidad de futbolistas para recuperar la posesión del balón. Pese a ello, y al afán de volcar gran cantidad de futbolistas en campo contrario, en varios pasajes de los partidos jugados hasta el momento se puede ver que la línea defensiva queda expuesta a situaciones de mano contra mano.

En ataque, los futbolistas de la T tienen un comportamiento claro y determinante: rematar al arco en caso de existir el espacio llegando al área rival. Por ello, si se encuentran con una línea defensiva que les impide avanzar en la gestación de juego, ejecutan varios remates desde afuera del área, sin importar quién es el poseedor del balón.

Michael Santos fue goleador en todos los frentes, con siete goles en la Liga Profesional, siendo la referencia en ofensiva, y el arquero Herrera en la defensiva. También el ex-Estudiantes Carlos Auzqui demostró una gran performance a los 30 años, como Enzo Díaz y Nahuel Tenaglia (marcadores de punta tenaces, pero también asistentes o goleadores), como los defensores Juan Cruz Komar y Rafael Pérez (conformaron una zaga que fue creciendo con el correr de los partidos) para construir, entre todos, las 11 vallas invictas entre Liga y Copa Argentina.

La mirada de dos periodistas cordobeses

Ignacio Castellano es cordobés y apasionado por el mundo del deporte. Precisamente él se dedica a cubrir el fútbol de la provincia y a los representantes en las máximas categorías a nivel nacional. En tal sentido, cubre la diaria de Talleres para el canal televisivo Showsport y el Canal C, ambos medios multimedia de Córdoba.

En diálogo con Democracia, Castellano brindó su mirada sobre el presente de la T: “Llega con un envión anímico importante considerando los resultados: el acceso a la final de la Copa Argentina por primera vez en su historia y la clasificación a la Copa Libertadores”.

Acerca de la figura del entrenador dijo: “Medina ha superado con creces lo esperado. Se fue ganando el cariño del hincha con el correr de la temporado. Tiene un gran manejo de grupo y tiene mucho hambre de gloria. Lo vive de una manera muy pasional y el hincha se siente muy identificado”.

Por último, realizó un balance del equipo e indicó que “en términos generales, ha tenido altibajos en el comienzo del torneo. Sin embargo, no es un hecho no menor el terminar segundo detrás de River”.

Para complementar la mirada de Castellano, este medio también dialogó con Maximiliano Molina, quien se desenvuelve como director deportivo en la radio Sucesos.

En torno al presente de Talleres analizó: “El equipo ha ido mutando en el ciclo de Medina. Antes te avasallaba más y te seguía atacando. Era un equipo más vistoso”.

Y continuó: “Este equipo es más expeditivo: te hace el gol y luego te explica por qué te va a ganar. Es más directo y llega rápido al ataque”.

Continuando con su mirada enfatizó: “Es camaleónico: no puede dominar los 90 minutos. En un mismo partido se adapta a los distintos momentos que tiene ese partido. Tiene una gran capacidad de adaptación desarrollada por el técnico trabajada a lo largo de la semana”.

“Te hace un gol y luego es muy difícil que le hagan. Tapa líneas de pase y de receptores. Tiene mucho oficio y personalidad. Muestra de ello es la segunda posición que alcanzó”, fundamentó el periodista deportivo cordobés.

Para cerrar su mirada, hizo referencia al DT y lo definió: “Medina es un técnico que ha potenciado a varios jugadores: Komar, Valoyes, Auzqui, entre otros”.

Ante Sarmiento

No hay precisiones de cuántos jugadores descansarán, pero Medina no podrá con Diego Valoyes, quien llegó a su quinta amonestación en el juego contra Aldosivi y que, además, terminó con una molestia en el partido contra el Tomba, producto de un juego friccionado. También podrían ser resguardados los laterales Enzo Díaz y Nahuel Tenaglia y tampoco puede descartarse que espere en el banco Michael Santos.

En cuanto a la presencia de Carlos Auzqui, quien fue al banco frente al “Tomba” sin que trascendiera si está totalmente recuperado de la lesión muscular que sufrió contra Aldosivi, será el entrenador el que decida si está para ir desde el arranque contra Sarmiento o si volverá a estar entre los suplentes, para no arriesgarlo y tenerlo en plenitud contra Boca. Además, otro jugador que Medina suele cuidar en ocasión de partidos trascendentes es el volante central Juan Ignacio Méndez, cuyo habitual sustituto es Francis Mac Allister.

De acuerdo a los cambios que acostumbra a hacer “el Cacique”, podrían ser titulares y sumar minutos: Héctor Fértoli, Diego García, Federico Torres, Francis Mac Allister, Mateo Retegui y David Romero

Si bien habrá cambios, en el último partido contra Godoy Cruz, Talleres formó con Guido Herrera; Tenaglia, Komar, Rafael Pérez y Díaz; Rodrigo Villagra y Méndez; Valoyes, Juan Cruz Esquivel y Ángelo Martino; Santos

Futbolistas con paso por Talleres y Sarmiento

Los arqueros Cristián Muñoz, Michael Etulain y Lucas Ischuk; los defensores Francisco Dutari, Wilfredo Olivera, Joel Barbosa, Andrés Bressán, Guillermo Cosaro y Marcelo Herrera; los volantes, Claudio Sarría, Favio Álvarez; y los delanteros José Raúl Iglesias, Ricardo Gareca, Héctor Cuevas y Fernando Pasquinelli. La particularidad que se da entre todos los mencionados es que formaron parte de los distintos planteles de Sarmiento que consiguieron destacados rendimientos deportivos. Salvo los casos de Barbosa y Sarría, el resto de jugadores lograron ser campeones en el Verde.